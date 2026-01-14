Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-15-yanvarya-ukrenergo-rasskazalo-ob-ogranicheniyah-na-zavtra-10732301.html Ссылка скопирована

Завтра, 15 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Для промышленных предприятий также вводятся графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Причина отключения электроэнергии – масштабные ракетно-дроновые атаки России на энергетические объекты, которые оставили энергосистему под значительной нагрузкой.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в ведомстве.

Почему графики отключения света могут усилиться – эксперт

Эксперты советуют экономить электроэнергию: "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно".

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в случае резкого снижения температуры до примерно –20 °C энергосистема может оказаться под повышенной нагрузкой. Чтобы избежать аварийных ситуаций, компании придется усиливать балансировочные меры, что потенциально может привести к введению дополнительных очередей в графиках почасовых отключений.

Как отмечает эксперт, такие шаги необходимы для безаварийной работы системы и стабильного энергоснабжения. Он советует потребителям заранее готовиться к возможным изменениям в графиках, чтобы минимизировать неудобства.

