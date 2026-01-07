Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

Коротко:
- В случае морозов до -20°С графики отключений могут усилить
- Это означает добавление еще одной очереди в графики отключений
- В то же время главной угрозой остаются атаки РФ на энергетические объекты
Если температура воздуха снизится на несколько дней до около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут быть усилены ограничения. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
По его словам, в случае резкого похолодания компания будет вынуждена усилить меры балансировки. Это может означать добавление еще одной очереди к графикам почасовых отключений.
"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - пояснил Зайченко.
Он подчеркнул, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов. В то же время наибольшим риском для энергосистемы остаются возможные удары РФ по энергетической инфраструктуре, особенно на фоне сильных морозов.
Мнение эксперта относительно возможной отмены графиков
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что оптимистичные прогнозы об отказе от графиков отключений электроэнергии стоит воспринимать осторожно. По его словам, речь идет не о полном восстановлении энергетической инфраструктуры, а прежде всего о запуске солнечной генерации.
Попенко отмечает, что при условии отсутствия новых атак и благоприятной ситуации солнечные электростанции могут начать работать примерно через два месяца, что позволит частично уменьшить дефицит электроэнергии. В то же время эксперт сомневается, что за этот срок удастся полностью восстановить поврежденную систему.
"Ключевой вопрос - не сами отключения и не скорость восстановления инфраструктуры. Решающим фактором является запуск солнечной генерации, который и может дать эффект через два месяца. Но это не означает, что вся система будет восстановлена", - пояснил он.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.
О персоне: Виталий Зайченко
Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.
