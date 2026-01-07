Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

Резкое похолодание может привести к добавлению еще одной очереди в графики почасовых отключений.

В "Укрэнерго" ответили, усилят ли отключения света из-за морозов / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

В случае морозов до -20°С графики отключений могут усилить

Это означает добавление еще одной очереди в графики отключений

В то же время главной угрозой остаются атаки РФ на энергетические объекты

Если температура воздуха снизится на несколько дней до около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут быть усилены ограничения. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, в случае резкого похолодания компания будет вынуждена усилить меры балансировки. Это может означать добавление еще одной очереди к графикам почасовых отключений.

"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - пояснил Зайченко.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов. В то же время наибольшим риском для энергосистемы остаются возможные удары РФ по энергетической инфраструктуре, особенно на фоне сильных морозов.

Мнение эксперта относительно возможной отмены графиков

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что оптимистичные прогнозы об отказе от графиков отключений электроэнергии стоит воспринимать осторожно. По его словам, речь идет не о полном восстановлении энергетической инфраструктуры, а прежде всего о запуске солнечной генерации.

Попенко отмечает, что при условии отсутствия новых атак и благоприятной ситуации солнечные электростанции могут начать работать примерно через два месяца, что позволит частично уменьшить дефицит электроэнергии. В то же время эксперт сомневается, что за этот срок удастся полностью восстановить поврежденную систему.

"Ключевой вопрос - не сами отключения и не скорость восстановления инфраструктуры. Решающим фактором является запуск солнечной генерации, который и может дать эффект через два месяца. Но это не означает, что вся система будет восстановлена", - пояснил он.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Виталий Зайченко Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

