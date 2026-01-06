Укр
Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 января

Руслан Иваненко
6 января 2026, 21:15обновлено 6 января, 22:48
400
Энергетики планируют выключать свет до трех раз в сутки для большинства групп потребителей.
Блэкаут, Свитло
Ограничения электропотребления охватят большинство регионов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Днепре и области свет будут выключать 2-3 раза в сутки
  • Почасовые графики будут действовать в течение всей среды
  • Для группы 3.2 предусмотрено только одно отключение

В среду, 7 января, большинство регионов Украины будет ограничивать потребление электроэнергии. В Днепре и области плановые отключения света будут происходить до трех раз в сутки для всех групп, сообщает ДТЭК.

По информации, графики почасовых отключений в Днепропетровской области будут действовать в течение всех суток при этом свет будут выключать от двух до трех раз в несколько часов. Для группы 3.2 запланировано только одно отключение в сутки.

видео дня

Графики отключений для каждой очереди

1.1 очередь:

  • 06:00 - 08:30
  • 12:00 - 19:00
  • 22:30 - 24:00

1.2 очередь:

  • 01:30 - 06:00
  • 12:00 - 19:00
  • 22:30 - 24:00

2.1 очередь:

  • 01:30 - 08:30
  • 12:00 - 15:30
  • 22:30 - 24:00

2.2 очередь:

  • 01:30 - 08:30
  • 12:00 - 15:30
  • 22:30 - 24:00

3.1 очередь:

  • 06:00 - 08:30
  • 15:30 - 20:00

3.2 очередь:

  • 15:30 - 22:30

4.1 очередь:

  • 08:00 - 12:00
  • 15:30 - 19:00

4.2 очередь:

  • 08:00 - 12:00
  • 15:30 - 19:00

5.1 очередь:

  • 00:00 - 01:30
  • 08:30 - 15:30
  • 19:00 - 22:30

5.2 очередь:

  • 00:00 - 01:30
  • 08:30 - 15:30
  • 19:00 - 22:30

6.1 очередь:

  • 00:00 - 01:30
  • 08:30 - 12:00
  • 19:00 - 23:00

6.2 очередь:

  • 08:30 - 12:00
  • 19:00 - 22:30

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января Фото: ДТЭК

Узнать индивидуальный график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК, указав свой адрес в соответствующем поле.

Как работает система очередей отключений

Потребители электроэнергии разделены на шесть очередей.

"Если ограничения вводятся для трех очередей, почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе".

При добавлении большего количества очередей ограничения касаются большей части населения, а если очередей меньше трех - электроэнергии хватает большинству.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Работа пунктов несокрушимости на Днепропетровщине

На Днепропетровщине продолжают работать "Пункты несокрушимости", расположение которых можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Они функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Мнение эксперта относительно возможной отмены графиков

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что оптимистичные прогнозы об отказе от графиков отключений электроэнергии стоит воспринимать осторожно. По его словам, речь идет не о полном восстановлении энергетической инфраструктуры, а прежде всего о запуске солнечной генерации.

Попенко отмечает, что при условии отсутствия новых атак и благоприятной ситуации солнечные электростанции могут начать работать примерно через два месяца, что позволит частично уменьшить дефицит электроэнергии. В то же время эксперт сомневается, что за этот срок удастся полностью восстановить поврежденную систему.

"Ключевой вопрос - не сами отключения и не скорость восстановления инфраструктуры. Решающим фактором является запуск солнечной генерации, который и может дать эффект через два месяца. Но это не означает, что вся система будет восстановлена", - пояснил он.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 января по всей территории Украины введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Кроме того, графики отключений света будут действовать завтра, 7 января, на территории Черкасской области. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Также в Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 7 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

