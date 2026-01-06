Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 января

Кратко:
- В Днепре и области свет будут выключать 2-3 раза в сутки
- Почасовые графики будут действовать в течение всей среды
- Для группы 3.2 предусмотрено только одно отключение
В среду, 7 января, большинство регионов Украины будет ограничивать потребление электроэнергии. В Днепре и области плановые отключения света будут происходить до трех раз в сутки для всех групп, сообщает ДТЭК.
По информации, графики почасовых отключений в Днепропетровской области будут действовать в течение всех суток при этом свет будут выключать от двух до трех раз в несколько часов. Для группы 3.2 запланировано только одно отключение в сутки.
Графики отключений для каждой очереди
1.1 очередь:
- 06:00 - 08:30
- 12:00 - 19:00
- 22:30 - 24:00
1.2 очередь:
- 01:30 - 06:00
- 12:00 - 19:00
- 22:30 - 24:00
2.1 очередь:
- 01:30 - 08:30
- 12:00 - 15:30
- 22:30 - 24:00
2.2 очередь:
- 01:30 - 08:30
- 12:00 - 15:30
- 22:30 - 24:00
3.1 очередь:
- 06:00 - 08:30
- 15:30 - 20:00
3.2 очередь:
- 15:30 - 22:30
4.1 очередь:
- 08:00 - 12:00
- 15:30 - 19:00
4.2 очередь:
- 08:00 - 12:00
- 15:30 - 19:00
5.1 очередь:
- 00:00 - 01:30
- 08:30 - 15:30
- 19:00 - 22:30
5.2 очередь:
- 00:00 - 01:30
- 08:30 - 15:30
- 19:00 - 22:30
6.1 очередь:
- 00:00 - 01:30
- 08:30 - 12:00
- 19:00 - 23:00
6.2 очередь:
- 08:30 - 12:00
- 19:00 - 22:30
Узнать индивидуальный график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК, указав свой адрес в соответствующем поле.
Как работает система очередей отключений
Потребители электроэнергии разделены на шесть очередей.
"Если ограничения вводятся для трех очередей, почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе".
При добавлении большего количества очередей ограничения касаются большей части населения, а если очередей меньше трех - электроэнергии хватает большинству.
Работа пунктов несокрушимости на Днепропетровщине
На Днепропетровщине продолжают работать "Пункты несокрушимости", расположение которых можно узнать на сайте Днепропетровской ОВА. Они функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.
Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. Посетителям доступны свет, тепло, вода, а также возможность бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.
Мнение эксперта относительно возможной отмены графиков
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что оптимистичные прогнозы об отказе от графиков отключений электроэнергии стоит воспринимать осторожно. По его словам, речь идет не о полном восстановлении энергетической инфраструктуры, а прежде всего о запуске солнечной генерации.
Попенко отмечает, что при условии отсутствия новых атак и благоприятной ситуации солнечные электростанции могут начать работать примерно через два месяца, что позволит частично уменьшить дефицит электроэнергии. В то же время эксперт сомневается, что за этот срок удастся полностью восстановить поврежденную систему.
"Ключевой вопрос - не сами отключения и не скорость восстановления инфраструктуры. Решающим фактором является запуск солнечной генерации, который и может дать эффект через два месяца. Но это не означает, что вся система будет восстановлена", - пояснил он.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 января по всей территории Украины введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.
Кроме того, графики отключений света будут действовать завтра, 7 января, на территории Черкасской области. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.
Также в Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 7 января. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
