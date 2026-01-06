Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

Кратко:
- В Украине 7 января вводят графики почасовых отключений электроэнергии
- Промышленные потребители получат ограничения мощности
- Причина - повреждение энергосистемы из-за атак РФ
Во всех регионах Украины 7 января будут введены графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Необходимость введения этих ограничений вызвана последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергообъектам, которые привели к повреждениям энергетической инфраструктуры и дефициту мощности в энергосистеме", - объясняют в НЭК "Укрэнерго".видео дня
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объемы отключений могут меняться.
Актуальную информацию о наличии света по конкретному адресу советуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.
Кроме того, украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии.
"По возможности откажитесь от одновременного использования мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на сеть", - отмечают энергетики.
Какими будут отключения - прогнозы экспертов
Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.
В свою очередь, Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, добавляет, что проблемы с электроснабжением в Киеве и области продлятся минимум 3-4 недели.
По его словам, столичный регион находится в дефиците электроэнергии: "Киев и Киевская область получают ток с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сетей ограничены".
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.
