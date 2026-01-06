Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

И физические лица, и предприятия столкнутся с почасовыми отключениями и ограничением электромощности.

Отключения электроэнергии будут действовать для всех потребителей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине 7 января вводят графики почасовых отключений электроэнергии

Промышленные потребители получат ограничения мощности

Причина - повреждение энергосистемы из-за атак РФ

Во всех регионах Украины 7 января будут введены графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Необходимость введения этих ограничений вызвана последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергообъектам, которые привели к повреждениям энергетической инфраструктуры и дефициту мощности в энергосистеме", - объясняют в НЭК "Укрэнерго". видео дня

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объемы отключений могут меняться.

Актуальную информацию о наличии света по конкретному адресу советуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Кроме того, украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии.

"По возможности откажитесь от одновременного использования мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на сеть", - отмечают энергетики.

Графики отключения света / Инфографика: Главред

Какими будут отключения - прогнозы экспертов

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

В свою очередь, Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, добавляет, что проблемы с электроснабжением в Киеве и области продлятся минимум 3-4 недели.

По его словам, столичный регион находится в дефиците электроэнергии: "Киев и Киевская область получают ток с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сетей ограничены".

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до завершения зимнего периода не ожидается.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

