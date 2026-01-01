Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

Эксперт спрогнозировал, когда в Украине может начаться заметное улучшение энергетической ситуации и уменьшение отключений электроэнергии.

Когда могут отменить графики отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ситуация в энергосистеме начнет улучшаться после 10 марта

После этого времени стоит ожидать отмены графиков отключения электроэнергии

В случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, реалистичный сценарий предполагает, что улучшение ситуации с отключениями света в Украине может начаться ближе к марту.

Попенко сообщил, что ориентировочно после 10 марта, с ростом объемов солнечной генерации и полноценным запуском солнечных электростанций, энергетическая ситуация может существенно стабилизироваться.

"К этому времени уже возможен выход из режима графиков отключений", - резюмирует он.

Как снижение температуры влияет на продолжительность графиков отключения света - мнение эксперта

Как писал Главред, в Украине местами температура снижается до -16 градусов, из-за чего возникают опасения относительно возможного увеличения продолжительности отключений электроэнергии. По словам эксперта по энергетике, главы Лиги энергетического развития Украины Александра Голиздры, кратковременное похолодание продолжительностью до двух суток не создаст критических проблем для энергосистемы.

Он подчеркнул, что на данный момент оснований для массовых или долговременных обесточиваний нет.

В то же время специалист отметил, что резкое снижение температуры приводит к существенному росту потребления электроэнергии.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно оказать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией - это одна ситуация. Если массово будут включать кондиционеры и обогреватели - другая", - добавил Голиздра в комментарии Телеграфу.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред, новые массированные ракетно-дронные атаки российских оккупационных сил по украинской энергетической инфраструктуре могут повлечь за собой ужесточение графиков отключений электроэнергии для населения. В столице продолжительность обесточиваний может достигать до 18 часов в сутки, предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В четверг, 1 января, по всей территории Украины вводятся почасовые графики отключения света. Ограничения электроснабжения будут действовать во всех регионах страны, сообщает НЭК "Укрэнерго".

В то же время в Вышгороде после почти четырёх суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

