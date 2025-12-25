Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

Эксперт по энергетике сказал, к чему готовиться украинцам.

Кратковременные морозы существенно не повлияют на отключение света

Облегчение наступит только после прекращения атак

На этой неделе Украину сковали морозы. Кое-где столбики термометров опускаются до -16 градусов, поэтому возникает вопрос, может ли в Украине вырасти продолжительность отключений электроэнергии. Эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра в комментарии изданию Телеграф сказал, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Он заверил, что сейчас риска массовых и длительных отключений света нет.

"Относительно морозов: ничего критического за двое суток произойти не должно. Глава "Укрэнерго" говорил, что критическая ситуация для систем передачи и распределения электроэнергии может наступить, когда неделю будут продолжаться десятиградусные морозы. Сутки-двое существенно не повлияют на состояние энергосистемы", - заверил он.

При этом эксперт по энергетике добавил, что похолодание существенно увеличивает потребление электроэнергии.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно вызвать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией - это одна ситуация. Если массово будут включать кондиционеры и обогреватели - другая", - добавил Голиздра.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда меньше будут выключать свет в Украине - мнение эксперта

Эксперт по энергетике заверил, что продолжительность и частота отключений электроэнергии уменьшится только тогда, когда российские ракеты и "Шахеды" перестанут повреждать сети и генерацию.

"Это зависит от эффективности ПВО и степени защищенности подстанций", - сказал Голиздра.

Как писал Главред, в четверг, 25 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах.

Напомним, в ночь на Рождество, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях. Вследствие вражеских ударов в Одессе введены вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования. Также фиксируют перебои с водоснабжением.

Недавно Германия сделала самый масштабный финансовый вклад в поддержку энергетического сектора Украины с начала полномасштабной войны. Страна перечислила более 160 млн евро в Фонд поддержки энергетики, что стало крупнейшим разовым траншем за все время существования этого механизма международной помощи.

