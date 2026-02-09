Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу 'шахедами', что известно

Российские дроны атаковали Одесскую область, вызвав пожары и разрушения коммуникаций.

Экстренные службы работают на местах взрывов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Кратко:

Россия атаковала Одесский район ударными дронами

Повреждены жилые дома и газопровод

Возникли пожары, работают экстренные службы

В ночь на 9 февраля Украина подверглась новой атаке со стороны страны-агрессора России. Ударные дроны противника добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи.

По данным Воздушных сил, из акватории Черного моря к берегам Одесской области приближались российские ударные дроны. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.

Об опасности для Одессы сообщил глава МВА Сергей Лысак. Местные власти призвали жителей города и района находиться в укрытиях.

Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что враг массированно атаковал регион ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и возникли пожары.

По уточнению МВА, обстрел города привел к повреждению жилых домов и коммуникаций. В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого здания.

К сожалению, по состоянию на 01:38 стало известно о погибшем в результате вражеской атаки. На местах работают все экстренные и коммунальные службы.

Шахед / Инфографика: Главред

Как Украина планирует бороться с вражескими дронами - мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что Украина делает акцент на развитии "малой" противодроновой обороны для противодействия беспилотникам типа Shahed. По его оценке, в Министерстве обороны уже формируется концепция создания сплошного радиолокационного поля с применением технологий искусственного интеллекта.

Эксперт объясняет, что использование ИИ позволит не только оперативно выявлять вражеские дроны, но и прогнозировать их маршруты и время прохождения отдельных участков. Это должно повысить точность работы дронов-перехватчиков и общую эффективность уничтожения "Шахедов".

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

