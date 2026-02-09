Укр
Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

Руслан Иваненко
9 февраля 2026, 01:20обновлено 9 февраля, 02:46
Российские дроны атаковали Одесскую область, вызвав пожары и разрушения коммуникаций.
Экстренные службы работают на местах взрывов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Кратко:

  • Россия атаковала Одесский район ударными дронами
  • Повреждены жилые дома и газопровод
  • Возникли пожары, работают экстренные службы

В ночь на 9 февраля Украина подверглась новой атаке со стороны страны-агрессора России. Ударные дроны противника добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи.

По данным Воздушных сил, из акватории Черного моря к берегам Одесской области приближались российские ударные дроны. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.

Об опасности для Одессы сообщил глава МВА Сергей Лысак. Местные власти призвали жителей города и района находиться в укрытиях.

Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что враг массированно атаковал регион ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и возникли пожары.

По уточнению МВА, обстрел города привел к повреждению жилых домов и коммуникаций. В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого здания.

К сожалению, по состоянию на 01:38 стало известно о погибшем в результате вражеской атаки. На местах работают все экстренные и коммунальные службы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Как Украина планирует бороться с вражескими дронами - мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что Украина делает акцент на развитии "малой" противодроновой обороны для противодействия беспилотникам типа Shahed. По его оценке, в Министерстве обороны уже формируется концепция создания сплошного радиолокационного поля с применением технологий искусственного интеллекта.

Эксперт объясняет, что использование ИИ позволит не только оперативно выявлять вражеские дроны, но и прогнозировать их маршруты и время прохождения отдельных участков. Это должно повысить точность работы дронов-перехватчиков и общую эффективность уничтожения "Шахедов".

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ по Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Также в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

война в Украине Воздушные Силы новости Одессы атака дронов
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

