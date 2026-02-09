Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу 'шахедами', что известно

Кратко:
- Россия атаковала Одесский район ударными дронами
- Повреждены жилые дома и газопровод
- Возникли пожары, работают экстренные службы
В ночь на 9 февраля Украина подверглась новой атаке со стороны страны-агрессора России. Ударные дроны противника добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи.
По данным Воздушных сил, из акватории Черного моря к берегам Одесской области приближались российские ударные дроны. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.
Об опасности для Одессы сообщил глава МВА Сергей Лысак. Местные власти призвали жителей города и района находиться в укрытиях.
Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что враг массированно атаковал регион ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и возникли пожары.
По уточнению МВА, обстрел города привел к повреждению жилых домов и коммуникаций. В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого здания.
К сожалению, по состоянию на 01:38 стало известно о погибшем в результате вражеской атаки. На местах работают все экстренные и коммунальные службы.
Как Украина планирует бороться с вражескими дронами - мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что Украина делает акцент на развитии "малой" противодроновой обороны для противодействия беспилотникам типа Shahed. По его оценке, в Министерстве обороны уже формируется концепция создания сплошного радиолокационного поля с применением технологий искусственного интеллекта.
Эксперт объясняет, что использование ИИ позволит не только оперативно выявлять вражеские дроны, но и прогнозировать их маршруты и время прохождения отдельных участков. Это должно повысить точность работы дронов-перехватчиков и общую эффективность уничтожения "Шахедов".
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ по Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Также в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
