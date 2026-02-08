Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на Запорожье

Главное:
- Российских военных выбили из населённого пункта Терноватое
- Контроль ВСУ над поселком на Запорожье восстановлен
Украинские силы обороны выбили российских военных из населённого пункта Терноватое в Запорожской области.
Контроль ВСУ над поселком восстановлен, сообщает Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Он опубликовал видео, на котором бойцы ВСУ находятся возле стелы с названием села, держат украинский флаг и подчёркивают, что информация о "временных победах" оккупантов не соответствует действительности.
"Россияне любят показывать свои мнимые успехи на короткое время. Мы сейчас в Терноватом и выполняем свою задачу. Терноватое — украинское", — заявил один из военнослужащих, призвав противника сдаваться в плен.
Смотрите видео - ВСУ зачистили Терноватое:
Ситуация на Запорожье: данные военных
Обстановка в районе Гуляйполя остаётся напряжённой. Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска рассматривают захват города в Запорожской области как приоритетную задачу.
Для этого оккупанты перебрасывают дополнительные силы и ведут массированные удары, стремясь уничтожить застройку. По словам Волошина, именно район Гуляйполя и всё прилегающее направление сейчас являются одними из самых сложных и горячих участков фронта.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред