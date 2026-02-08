Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на Запорожье

Бойцы ВСУ показали кадры возле стелы с названием села, держа украинский флаг.

ВСУ зачистили от россиян поселок на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Главное:

Российских военных выбили из населённого пункта Терноватое

Контроль ВСУ над поселком на Запорожье восстановлен

Украинские силы обороны выбили российских военных из населённого пункта Терноватое в Запорожской области.

Контроль ВСУ над поселком восстановлен, сообщает Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он опубликовал видео, на котором бойцы ВСУ находятся возле стелы с названием села, держат украинский флаг и подчёркивают, что информация о "временных победах" оккупантов не соответствует действительности.

"Россияне любят показывать свои мнимые успехи на короткое время. Мы сейчас в Терноватом и выполняем свою задачу. Терноватое — украинское", — заявил один из военнослужащих, призвав противника сдаваться в плен.

Смотрите видео - ВСУ зачистили Терноватое:

Ситуация на Запорожье: данные военных

Обстановка в районе Гуляйполя остаётся напряжённой. Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска рассматривают захват города в Запорожской области как приоритетную задачу.

Для этого оккупанты перебрасывают дополнительные силы и ведут массированные удары, стремясь уничтожить застройку. По словам Волошина, именно район Гуляйполя и всё прилегающее направление сейчас являются одними из самых сложных и горячих участков фронта.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

