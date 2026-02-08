Где расположена самая глубокая в мире станция метро, обогнавшая даже "Арсенальную"

Главное из новости:
- Китайская "Хуньянцунь" стала самой глубокой станцией метро в мире
- "Арсенальная" потеряла мировой рекорд, но остается самой глубокой в Европе
- Спуск на "Хуньянцунь" длится более 10 минут из-за глубины 116 м
Мировой рекорд самой глубокой станции метро больше не принадлежит Украине. Киевская "Арсенальная", которая десятилетиями удерживала первенство, относительно недавно уступила новопостроенной китайской станции "Хуньянцунь" в городе Чунцин.
Об этом сообщает Oddity Central.
В 2026 году самой глубокой станцией метро официально считается "Хуньянцунь". Ее открыли в 2022 году, и она сразу стала инженерной сенсацией. Глубина станции — 116 метров, что примерно соответствует 40-этажному зданию под землей.
Спуск на эскалаторе длится более 10 минут, а резкое изменение давления часто заставляет пассажиров "проглотить" уши. Строительство этого подземного гиганта длилось всего 400 дней.
Станция расположена на 5-й и 9-й линиях метро Чунцина, между проспектом Цзинвей и дорогой Шабин, в районе Юйчжун. Она уже стала туристической достопримечательностью - сюда приезжают не только местные, но и путешественники, которые хотят испытать "самый глубокий спуск в мире".
"Арсенальная" - теперь самая глубокая в Европе
Киевская "Арсенальная" потеряла мировой статус, но остается самой глубокой станцией метро Европы. Ее глубина — 105 метров, а спуск на эскалаторе занимает около 5 минут.
Такую глубину выбрали не случайно: станцию строили на крутых склонах Днепра. Существует также популярная версия, что во время Холодной войны в толще грунта над станцией могли обустраивать секретные бункеры, но никаких подтверждений этому нет.
