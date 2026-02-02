Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

В этом индонезийском городе в настоящее время проживает около 42 миллионов человек, что больше, чем все население Украины по современным оценкам.

https://glavred.info/life/demograficheskiy-gigant-nazvan-gorod-gde-zhivet-bolshe-lyudey-chem-vo-vsey-ukraine-10737389.html Ссылка скопирована

Джакарта / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня

Джакарта впервые возглавила рейтинг самых густонаселенных мегаполисов мира

В этом индонезийском городе проживает около 42 млн жителей

Девять из десяти крупнейших мегаполисов мира расположены в Азии

Город Джакарта, являющийся столицей Индонезии, впервые возглавил список самых густонаселенных городских агломераций мира, сместив с многолетнего первого места японский Токио. Об этом свидетельствуют данные свежего отчета ООН World Urbanization Prospects 2025.

По обновленным оценкам, в более широкой агломерации Джакарты проживает около 42 миллионов человек - больше, чем в современной Украине. Такой скачок в рейтинге стал возможен не только из-за естественного роста населения, но и благодаря измененной методологии подсчета, пишет Comments.ua.

Эксперты ООН отмечают, что новые критерии более точно определяют границы мегаполисов, включая не только центральные районы, но и пригородные территории и густонаселенные сопутствующие города.

По этой методике Джакарта могла бы стать мировым лидером еще более 10 лет назад, однако разные национальные определения понятия "город" не позволяли корректно сравнивать мегаполисы.

Города растут быстрее, чем когда-либо

Отчет также демонстрирует более широкий глобальный тренд: с 1950 года городское население планеты более чем удвоилось. Сейчас почти половина из 8,2 млрд человек живет в городах, а количество мегаполисов с населением более 10 млн выросло с восьми в 1975 году до 33 в 2025-м.

Топ-10 крупнейших городских агломераций мира в 2025 году:

Джакарта (Индонезия) — 42 млн;

Дакка (Бангладеш) - 37 млн;

Токио (Япония) - 33 млн;

Нью-Дели (Индия) - 30 млн;

Шанхай (Китай) - 30 млн;

Гуанчжоу (Китай) - 28 млн;

Каир (Египет) - 26 млн;

Манила (Филиппины) - 25 млн;

Калькутта (Индия) - 23 млн;

Сеул (Южная Корея) - 22 млн.

Интересно, что девять из десяти крупнейших мегаполисов мира расположены в Азии. Единственным исключением является Каир, представляющий Африку.

Для сравнения: в Киеве сейчас проживает около 3,7 млн человек - в 11 раз меньше, чем в Джакарте. А население всей Украины, по оценкам на 2026 год, составляет примерно 30-35 млн, что также уступает численности индонезийской столицы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Комментарии Комментарии (comments.ua) – как указано на сайте издания, это одно из первых и самых популярных социально-политических медиа независимой Украины. Более 20 лет это информационно-аналитическое издание предоставляет своим читателям оперативную, проверенную и достоверную информацию. С 2019 года владельцем медиа является предприниматель Виктор Гольдский. Сайт освещает широкий спектр актуальных тем, в частности, политику, общество и экономику. Особенностью издания является акцент на комментариях экспертов, что позволяет получить глубокое понимание ситуации через прямую речь авторитетных источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред