Катастрофа в Солнечной системе: астероид-"убийца городов" может протаранить Луну

Вы узнаете:
- 67-метровое небесное тело имеет около 4% вероятности столкновения с Луной
- Вероятность удара может возрасти до 30%
Астрономы представили обновлённые, тревожные данные о траектории астероида 2024 YR4, получившего прозвище "убийца городов".
Согласно последним расчётам, 67-метровое небесное тело имеет около 4% вероятности столкновения с Луной 22 декабря 2032 года, сообщает издание Daily Mail.
Однако специалисты предупреждают, что после получения новых наблюдений — ожидаемых в феврале следующего года — вероятность удара может возрасти до 30%. Это может заставить мировые космические агентства, включая NASA и ESA, ускорить выработку стратегии защиты от возможного столкновения.
Астероид 2024 YR4 был впервые обнаружен в декабре 2024 года. Изначально учёные опасались, что его траектория пересечётся с Землёй, поскольку вероятность столкновения оценивалась как одна из самых высоких среди всех известных объектов — примерно 1 к 32.
Позже риск был почти полностью исключён, однако теперь появилась новая угроза — возможность удара по Луне остаётся реальной. С середины прошлого года объект находится вне зоны видимости наземных телескопов, что затрудняет точные расчёты его орбиты.
Чтобы уточнить траекторию, в феврале 2026 года за астероидом будут наблюдать с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Благодаря своему расположению он сможет зафиксировать движение объекта в два коротких промежутка — 18 и 26 февраля. Эти данные станут решающими, поскольку следующая возможность для наблюдений появится только в 2028 году.
Доктор Эндрю Ривкин из Университета Джонса Гопкинса и его коллеги рассчитали, что после анализа новых данных в 80% случаев вероятность столкновения снизится до менее 1%.
Однако, по их словам, существует около 5% вероятности, что результаты, наоборот, увеличат риск удара до 30%. Остальные 15% приходятся на сценарии, при которых прогнозы практически не изменятся.
Учёные подчеркивают, что времени для принятия решений становится всё меньше, и человечеству, возможно, вскоре придётся рассмотреть варианты предотвращения потенциальной лунной катастрофы.
Ученые предупредили о новом объекте в космосе
Недавно обнаруженный межзвёздный объект, пересёкший границы Солнечной системы, оказался значительно более загадочным, чем предполагали учёные.
Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном госте из глубин космоса, прибывшем из-за пределов нашей системы. Свежие наблюдения показали, что её размеры гораздо меньше, чем ожидалось, однако уровень активности поражает: комета выбрасывает в пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду. По оценкам астрономов, это делает её одной из самых энергичных и необычных межзвёздных комет, когда-либо зарегистрированных.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
