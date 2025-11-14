Катастрофа в Солнечной системе: астероид-"убийца городов" может протаранить Луну

NASA и ESA ускорили выработку стратегии защиты от возможного столкновения.

В космосе обнаружили опасный астероид / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

67-метровое небесное тело имеет около 4% вероятности столкновения с Луной

Вероятность удара может возрасти до 30%

Астрономы представили обновлённые, тревожные данные о траектории астероида 2024 YR4, получившего прозвище "убийца городов".

Согласно последним расчётам, 67-метровое небесное тело имеет около 4% вероятности столкновения с Луной 22 декабря 2032 года, сообщает издание Daily Mail.

Однако специалисты предупреждают, что после получения новых наблюдений — ожидаемых в феврале следующего года — вероятность удара может возрасти до 30%. Это может заставить мировые космические агентства, включая NASA и ESA, ускорить выработку стратегии защиты от возможного столкновения.

Астероид 2024 YR4 был впервые обнаружен в декабре 2024 года. Изначально учёные опасались, что его траектория пересечётся с Землёй, поскольку вероятность столкновения оценивалась как одна из самых высоких среди всех известных объектов — примерно 1 к 32.

Позже риск был почти полностью исключён, однако теперь появилась новая угроза — возможность удара по Луне остаётся реальной. С середины прошлого года объект находится вне зоны видимости наземных телескопов, что затрудняет точные расчёты его орбиты.

Чтобы уточнить траекторию, в феврале 2026 года за астероидом будут наблюдать с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Благодаря своему расположению он сможет зафиксировать движение объекта в два коротких промежутка — 18 и 26 февраля. Эти данные станут решающими, поскольку следующая возможность для наблюдений появится только в 2028 году.

Доктор Эндрю Ривкин из Университета Джонса Гопкинса и его коллеги рассчитали, что после анализа новых данных в 80% случаев вероятность столкновения снизится до менее 1%.

Однако, по их словам, существует около 5% вероятности, что результаты, наоборот, увеличат риск удара до 30%. Остальные 15% приходятся на сценарии, при которых прогнозы практически не изменятся.

Учёные подчеркивают, что времени для принятия решений становится всё меньше, и человечеству, возможно, вскоре придётся рассмотреть варианты предотвращения потенциальной лунной катастрофы.

Ученые предупредили о новом объекте в космосе

Недавно обнаруженный межзвёздный объект, пересёкший границы Солнечной системы, оказался значительно более загадочным, чем предполагали учёные.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном госте из глубин космоса, прибывшем из-за пределов нашей системы. Свежие наблюдения показали, что её размеры гораздо меньше, чем ожидалось, однако уровень активности поражает: комета выбрасывает в пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду. По оценкам астрономов, это делает её одной из самых энергичных и необычных межзвёздных комет, когда-либо зарегистрированных.

