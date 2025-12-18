В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

Дональд Трамп сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации.

Дональд Трамп обратился к нации / скриншот

Главные тезисы:

В речи Трампа не упоминались война России против Украины и ситуация вокруг Венесуэлы

Президент заявил о снижении инфляции, росте зарплат и укреплении границ страны

По словам президента, США вступают в период беспрецедентного экономического подъема

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул ни войну России против Украины, ни ситуацию вокруг Венесуэлы. В своем выступлении американский лидер сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации.

Глава Белого дома заявил, что за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США.

"Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо раньше. Мы готовы к такому экономическому буму, подобному которому мир еще никогда не видел", - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что его команда работает более эффективно, чем администрация предыдущего президента Джо Байдена. В частности, нынешний глава Белого дома перечислил целый список жалоб на политику времен Байдена, упоминая "открытые" границы, трансгендерных мужчин, которые соревнуются в женских видах спорта, преступность, "худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались", и "больное и коррумпированное" федеральное правительство.

Основные тезисы Трампа:

за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США;

поток наркотиков, поступающих в США по морскому пути, сократился на 94%;

американская армия стала самой мощной в мире;

1 450 000 военнослужащих к Рождеству получат специальную выплату в размере $1 776 в честь основания США в 1776 году;

впервые за 50 лет в США фиксируют отток мигрантов;

на Ближнем Востоке впервые за 3 тысячи лет воцарился мир.

В своей речи Трамп отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, уверенную в собственной идентичности и предназначении, которой завидует весь мир.

"Нас снова уважают – так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждому из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех", - сказал американский лидер.

Отношения США и Венесуэллы

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации. На столе у Трампа лежат три варианта военных действий.

17 декабря Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

По его словам, блокада будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, и точно так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - написал Трамп в Truth Social.

Американский журналист Такер Карлсон заявлял, что существует вероятность объявления войны Соединенными Штатами против Венесуэлы. По его словам, президент Трамп может сделать такое объявление во время обращения к нации в ночь с 17 на 18 декабря. Журналист отметил, что сам не уверен, действительно ли это произойдет, однако один из членов Конгресса дал ему понять, что "война начнется".

Удар США по режиму Мадуро: эксперт оценил перспективы

Журналист Иван Яковина заявил, что Соединённые Штаты, похоже, настроены серьёзно вмешаться в ситуацию в Венесуэле и сменить там власть. Уже подготовлен список возможных целей для авиаударов, а в регион переброшены бомбардировщики и военные корабли. По его словам, шансы на успешное завершение этой операции довольно высоки. При этом, если цены на нефть надолго снизятся на 10–15 долларов за баррель, это может поставить под угрозу существующую модель российской экономики.

