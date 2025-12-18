Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

Государство признает, что действующие тарифы не покрывают расходов и создают хронический дефицит средств.

https://glavred.info/economics/ukraincam-grozit-podorozhanie-kommunalki-v-rade-rasskazali-kogda-10725095.html Ссылка скопирована

Правительство планирует менять тарифную политику поэтапно / Коллаж Главред

Кратко:

Тарифы на газ, тепло и свет могут вырасти

Пересмотр цен связан с требованиями МВФ

Нынешние тарифы не покрывают реальные расходы

В Украине после завершения войны может произойти пересмотр тарифов на коммунальные услуги - в частности на газ, тепло и электроэнергию для населения. Такой шаг связан с требованиями Международного валютного фонда, от сотрудничества с которым зависит получение финансовой поддержки для государства.

Позиция правительственного эксперта

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, нынешние тарифы не покрывают реальных затрат на производство и поставку энергии, что создает системный дефицит средств в отрасли.

видео дня

Он подчеркнул, что правительство до середины 2026 года должно подготовить поэтапный план отказа от специальных цен для населения.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал Жупанин.

При этом подчеркивается, что реализация перехода к рыночным тарифам планируется только после завершения боевых действий, а пока никаких официальных решений по немедленному повышению цен не принято.

Ситуация в энергетике

Похожую позицию озвучил и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что финансовая ситуация в энергосекторе критическая, а долги уже достигли значительных масштабов.

"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, вопрос тарифов после войны остается открытым, однако эксперты сходятся во мнении, что без реформирования ценовой политики стабильная работа энергосистемы окажется под угрозой.

Как сэкономить на электричестве / Инфографика: Главред

Прогноз госбюджета 2026 года

По оценке эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено существенное повышение тарифов на коммунальные услуги в случае сокращения государственной помощи населению.

По его словам, стоимость газа может вырасти на 15%, а электроэнергии - на 20%, тогда как расходы на жилищные субсидии планируют уменьшить примерно на 7,2%.

Павловский подчеркивает, что такие изменения могут значительно повлиять на финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно для малообеспеченных семей, и требуют тщательного обоснования со стороны правительства.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Также в 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям.

Читайте также:

О персоне: Андрей Жупанин Андрей Жупанин - украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва, партия "Слуга народа". Автор и ведущий собственного YouTube-канала "Андрей Жупанин", созданного для популяризации украинской энергетики, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред