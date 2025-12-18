Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

Руслан Иваненко
18 декабря 2025, 00:28
60
Государство признает, что действующие тарифы не покрывают расходов и создают хронический дефицит средств.
Тарифы, повышение тарифов
Правительство планирует менять тарифную политику поэтапно / Коллаж Главред

Кратко:

  • Тарифы на газ, тепло и свет могут вырасти
  • Пересмотр цен связан с требованиями МВФ
  • Нынешние тарифы не покрывают реальные расходы

В Украине после завершения войны может произойти пересмотр тарифов на коммунальные услуги - в частности на газ, тепло и электроэнергию для населения. Такой шаг связан с требованиями Международного валютного фонда, от сотрудничества с которым зависит получение финансовой поддержки для государства.

Позиция правительственного эксперта

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, нынешние тарифы не покрывают реальных затрат на производство и поставку энергии, что создает системный дефицит средств в отрасли.

видео дня

Он подчеркнул, что правительство до середины 2026 года должно подготовить поэтапный план отказа от специальных цен для населения.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал Жупанин.

При этом подчеркивается, что реализация перехода к рыночным тарифам планируется только после завершения боевых действий, а пока никаких официальных решений по немедленному повышению цен не принято.

Ситуация в энергетике

Похожую позицию озвучил и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что финансовая ситуация в энергосекторе критическая, а долги уже достигли значительных масштабов.

"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, вопрос тарифов после войны остается открытым, однако эксперты сходятся во мнении, что без реформирования ценовой политики стабильная работа энергосистемы окажется под угрозой.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электричестве / Инфографика: Главред

Прогноз госбюджета 2026 года

По оценке эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено существенное повышение тарифов на коммунальные услуги в случае сокращения государственной помощи населению.

По его словам, стоимость газа может вырасти на 15%, а электроэнергии - на 20%, тогда как расходы на жилищные субсидии планируют уменьшить примерно на 7,2%.

Павловский подчеркивает, что такие изменения могут значительно повлиять на финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно для малообеспеченных семей, и требуют тщательного обоснования со стороны правительства.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Также в 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям.

Читайте также:

О персоне: Андрей Жупанин

Андрей Жупанин - украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва, партия "Слуга народа". Автор и ведущий собственного YouTube-канала "Андрей Жупанин", созданного для популяризации украинской энергетики, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию тарифы на газ повышение тарифов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина под атакой "Шахедов": в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

Украина под атакой "Шахедов": в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

23:52Война
"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

22:55Украина
Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

21:14Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Последние новости

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украина под атакой "Шахедов": в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

Реклама
20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

Реклама
18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

Реклама
15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять