Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

Что известно:

Тариф "Фиксированный" продлен до 30 апреля 2026 года

По социальной норме потребления (9,9 кубометра на трех человек) счет составит 78,8 грн в месяц

С нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза" (а это почти 98% всех абонентов страны), продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Компания официально подтвердила, что действие тарифного плана "Фиксированный" продлено до 30 апреля 2026 года. Такое решение принято с учетом действующего моратория на повышение стоимости газа для населения.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу "Нафтогаз", обеспечит поставки газа для украинских семей по стабильной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный", - говорится в сообщении компании.

Например, по социальной норме потребления в 9,9 кубометра (на семью из трех человек, которая пользуется только газовой плитой и имеет централизованное горячее водоснабжение), счет составит 78,8 грн в месяц.

Таким образом, украинцы могут рассчитывать на стабильность в расходах на газ как минимум до конца отопительного сезона.

Могут ли украинцы остаться без газа - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказал в интервью Главреду, что Россия этой зимой может бить не только по объектам электроэнергетики, но и по всему энергетическому сектору Украины.

Он напомнил, что удары по топливной инфраструктуре Россия наносит системно еще с 2022 года. Под ударом - нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Кременчугский НПЗ, которые отвечают за хранение сырой нефти и производство готового топлива.

"Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема", - отметил он.

Оплата газа в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления.

Ранее сообщалось, что уже с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.

Накануне стало известно, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

Важно также знать:

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

