Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

Анна Косик
16 ноября 2025, 08:38
Финансирование газа Украине обеспечат международные партнеры и не только.
Зеленский, импорт газа
Зеленский сообщил о новых договоренностях Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • У Украины будет газ этой зимой
  • С финансированием поставок газа Украине помогут партнеры и банки
  • Украина и Франция готовятся подписать историческое соглашение

Украина и Греция подготовили договоренность о поставках газа. Об этом в видеообращении в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, новое направление поставок позволит максимально обезопасить на зиму маршруты импорта для Украины.

Уже сейчас у страны есть договоренности о финансировании импорта газа, и таким образом будет закрыта потребность почти двух миллиардов евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

Украине с финансированием помогут партнеры

Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, но помогают стране и европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, украинские банки, Норвегия, а также продолжается активная работа и с американскими партнерами.

"Полное финансирование будет. Мы делаем широкие возможности для поставок зимой. В частности, через наших польских партнеров, и активно работаем с Азербайджаном - и очень рассчитываем на долгосрочные контракты. Мы об этом говорили недавно с Президентом", - добавил Зеленский.

Украина готовится к историческому соглашению с Францией

Глава государства также заявил, что в ближайшее время будет значительное усиление украинской боевой авиации, защиты неба и других оборонных возможностей. Предварительно, соглашение должно состояться уже завтра, 17 ноября.

"Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", - подчеркнул президент.

Зачем Украина импортирует газ - объяснение эксперта

Главред писал, что по словам экс-главы ГТС Украины Сергея Макогона, сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне.

При этом стоит понимать, что в течение зимы Украине придется докупать еще небольшие объемы загу, но это нормально. Главное, чтобы эти поставки были сразу же законтрактованы, чтобы не покупать газ зимой по дорогим спотовым ценам.

Нехватка газа в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по оценкам экспертов, зима 2025-2026 годов будет самой сложной для украинцев, так как существует высокая вероятность, что в декабре-феврале температура в квартирах будет ниже из-за нехватки газа.

Накануне стало известно, что дефицит газа в Украине возник из-за снижения внутренней добычи, что стало следствием российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что российские атаки по Украине за половину октября уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что и заставит Киев потратить много средств на импорт топлива.

