Едва теплые батареи и графики газоснабжения: к чему готовиться украинцам зимой

Украинцы должны понимать, что зимой их могут ждать не только графики отключений электроэнергии.

Эксперт спрогнозировал, с какими вызовами этой зимой могут столкнуться украинцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Корольчук:

В квартиры зимой могут подавать меньше тепла, чем в прошлые годы

Украинцам не следует исключать вероятность введения графиков газоснабжения

От погоды будет зависеть то, насколько будет критической ситуация с отоплением и газом

Зима 2025-2026 годов будет самой сложной для украинцев. На сегодняшний день существует высокая вероятность, что в декабре-феврале температура в квартирах будет ниже из-за нехватки газа.

Как сообщил в эфире Вечер.LIVE соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, причиной этого являются постоянные обстрелы страны-агрессора России.

Насколько холодно может быть в домах украинцев

Эксперт говорит, что температурный режим в квартирах будет ниже и это будет обусловлено тем, что будет мало поставляться газа для теплокоммунэнерго. Вероятность развития такого сценария довольно высока.

В то же время проблемы с отоплением могут возникнуть и у жителей сел. Они могут пострадать из-за низкого давления в газовой системе. Корольчук отмечает, что оборудование не сможет работать в полной мере в определенные периоды и, возможно, даже будут графики ограничения газоснабжения.

Однако критичность ситуации будет определять прежде всего погода. Предыдущие три зимы были относительно теплыми, но никаких гарантий, что в этом году украинцам повезет в четвертый раз, нет.

Могут ли украинцы остаться полностью без тепла и газа

Как писал Главред, Корольчук предупредил, что продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Единственным вариантом в такой ситуации является введение системы в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, когда произошел искусственный блэкаут - тогда это было контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация с газовой системой в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что газовая инфраструктура Украины с начала 2025 года подвергается все более интенсивным ракетным и беспилотным ударам страны-агрессора РФ. Российские атаки по Украине в октябре уничтожили более половины добычи природного газа в Украине.

Из-за критической нехватки газа в Украине даже звучали призывы к отсрочке начала отопительного сезона. Страна вынуждена экономить каждый кубометр топлива, ведь запасы ограничены, а финансирование закупок - исчерпано. Однако отопительный сезон таки начался вовремя.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на фоне атак по энергообъектам Украина начала обсуждать с международными партнерами возможность импорта газа. Он отметил, что основной проблемой является не сам газ, а средства для его закупки.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

