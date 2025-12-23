Укр
Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 07:34
В Ставропольском крае сообщили о взрывах и пожаре после атаки беспилотников.
ООО "Ставролен", вероятно, был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Лукойл

Кратко:

  • Дроны атаковали Буденновск
  • Вероятной целью удара стал нефтехимический завод "Ставролен"
  • Губернатор подтвердил возгорание в промзоне, не уточнив объект атаки

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, минувшей ночью жители Буденновска сообщали о взрывах и о последующем пожаре.

Журналисты проанализировали одно из видео с места, которое опубликовал канал Exilenova+, и пришли к выводу, что кадры сняты с проспекта Менделеева, примерно в трех километрах от пожара.

"Согласно анализу ASTRA, удар пришелся по предприятию ООО "Ставролен" на улице Розы Люксембург, 1. Возник пожар", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress

ООО "Ставролен" — промышленное предприятие в сфере химической и нефтехимической промышленности, расположенное в Буденновске. Предприятие входит в группу "Лукойл". Это один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России. В рейтинге "100 крупнейших компаний СКФО по объему реализованной продукции в 2021 году" компания заняла третье место.

ООО
ООО "Ставролен" на карте / google.com/maps

Утверждается, что в год завод производит порядка 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч тонн полиэтилена и 113 тысяч тонн полипропилена. В 2021 году компания выработала 8-миллионную тонну полиэтилена. Продукция "Ставролена" используется для производства труб, пленок, изоляции кабеля и лакокрасочных материалов, пишет издание.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram подтвердил удары по городу и возгорание в промзоне. По его словам, пострадавших в результате инцидента якобы нет.

Губернатор не уточнил, какой именно объект стал целью атаки.

В сети опубликованы фото и видео, на которых видно зарево и сильный пожар на предприятии.

Смотрите видео - Кадры атаки и пожара на нефтехимическом заводе "Ставролен" в Буденновске:

Скриншот

Атаки на территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы после атаки ударных дронов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала. На месте "прилета" возник масштабный пожар. Кроме того, поврежден трубопровод.

В ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы были сбиты 130 дронов. В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.

