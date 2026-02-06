Укр
Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

Мария Николишин
6 февраля 2026, 19:45
В Тернопольской области сохранится неустойчивая погода.
Погода в Тернополе 7 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе 7 февраля
  • Когда вернутся морозы

Погода в Тернопольской области в субботу, 7 февраля, будет облачной. Также возможны небольшие осадки. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что завтра ветер будет южного направления, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха в течение суток по области будет колебаться от -4 градусов до +1 градуса. В городе Тернополь ожидается -1...-3 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, в области и городе с 7 по 9 февраля на дорогах будет гололедица. В частности, 7 февраля прогнозируется гололед диаметром 6 – 19 мм, ночью и утром туман видимостью 200 – 500 м. Из-за этого в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый).

В областном центре по гидрометеорологии также добавили, что на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

"С начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда начнется похолодание

Синоптик Наталья Диденко ранее заявляла, что на смену лютым морозам пришли мокрый снег и дождь, но с 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов".

По ее словам, похолодание "заглянет" ненадолго, ведь с 12 февраля в Украине ожидается потепление.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорят, что погода в Украине 7 февраля будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области, а самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -8...-2 градусов.

В Харькове и Харьковской области на субботу, 7 февраля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 8 февраля, синоптики прогнозируют в Харькове мелкий дождь.

Погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. Кроме того, на смену морозам идет потепление.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

