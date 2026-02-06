Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе 7 февраля
- Когда вернутся морозы
Погода в Тернопольской области в субботу, 7 февраля, будет облачной. Также возможны небольшие осадки. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики отмечают, что завтра ветер будет южного направления, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток по области будет колебаться от -4 градусов до +1 градуса. В городе Тернополь ожидается -1...-3 градуса.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, в области и городе с 7 по 9 февраля на дорогах будет гололедица. В частности, 7 февраля прогнозируется гололед диаметром 6 – 19 мм, ночью и утром туман видимостью 200 – 500 м. Из-за этого в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый).
В областном центре по гидрометеорологии также добавили, что на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.
"С начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы", - говорится в сообщении.
Когда начнется похолодание
Синоптик Наталья Диденко ранее заявляла, что на смену лютым морозам пришли мокрый снег и дождь, но с 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов".
По ее словам, похолодание "заглянет" ненадолго, ведь с 12 февраля в Украине ожидается потепление.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорят, что погода в Украине 7 февраля будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области, а самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -8...-2 градусов.
В Харькове и Харьковской области на субботу, 7 февраля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 8 февраля, синоптики прогнозируют в Харькове мелкий дождь.
Погода в Одессе на выходных 7 и 8 февраля будет пасмурной, но сухой. Синоптики не прогнозируют осадков. Кроме того, на смену морозам идет потепление.
Читайте также:
- Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля
- Почему конфеты "Птичье молоко" имеют такое название: кто на самом деле является автором десерта
- РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред