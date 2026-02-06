Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

Мамулашвили сказал, что у украинцев достаточно мотивации, чтобы выиграть войну.

Сколько продлится война в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

Продолжительность войны зависит от поставок оружия

Стоит рассчитывать на большую поддержку стран ЕС и НАТО

Также важно наладить совместное производство вооружений с ЕС

Завершение войны в Украине зависит от интенсивности поставок вооружения. Об этом в чате на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

По его словам, со стороны США не стоит ждать интенсивных поставок, но можно рассчитывать на большую поддержку стран ЕС и НАТО.

"Они уже стали более активными и начали понимать, что администрация Трампа не намерена помогать Украине, поэтому все, что они могут, – это покупать оружие для Украины в США. Слава Богу, что такая возможность есть", – подчеркнул он.

Командир отметил, что очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны.

Говоря о мотивации, он сказал, что у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну.

"О сроках сейчас говорить сложно, потому что у нас нет целостной картины: кто будет помогать Украине в будущем, в каких масштабах будет эта помощь. Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - подытожил Мамулашвили.

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Сколько еще РФ сможет финансировать войну

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что у России серьезные проблемы – людей для войны находить все сложнее и сложнее.

По его словам, российская экономика в плачевном состоянии, средств не хватает.

"Подобные процессы дают основания надеяться на то, что война в ближайшем будущем закончится. Однако пока нет признаков, указывающих на то, что именно в 2026-м в российском бюджете закончатся деньги", - отметил он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на достижение мира в Украине уже в ближайший год.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что страна-агрессор Россия не сможет победить в войне против Украины. Эта война стала для Кремля настоящим провалом, и усиление давления на Путина будет способствовать ее завершению.

Народный депутат Украины Роман Костенко сказал, что не верит в конец войны в ближайшем будущем, но не исключает согласия Путина на временное перемирие, чтобы продемонстрировать, что он к чему-то готов.

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

