"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Из российского плена удалось вернуть Назара Далецкого из Львовской области.

Из плена вернулся Назар Далецкий / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Максим Козицкий

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

Из плена вернулся Назар Далецкий

Из российского плена вернулся военный Назар Далецкий, которого несколько лет считали погибшим. Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Видео с первым звонком своим родным уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как Назар смог позвонить маме и другим родным сразу после возвращения на родную землю. Они не могли сдержать слез и кричали от счастья.

"Сегодня произошло настоящее чудо. Искренне поздравляю Назара, его близких, всех, кто молился и надеялся. Много наполненных лет жизни нашему защитнику!" - пишет Козицкий.

Смотрите видео с вернувшимся из плена Назаром Далецким:

Из плена вернулся Назар Далецкий / фото: скриншот

Что известно о Назаре Далецком

Назар Далецкий жил в селе Великий Дорошев Куликовской общины Львовщины. Он защищал Украину на фронте еще со времен АТО, а затем сразу отправился на передовую во время полномасштабного вторжения.

Мужчина служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Он выполнял боевые задачи на фронте, но в мае 2022 года связь с ним внезапно прервалась.

Назар считался пропавшим без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб 25 сентября 2022 года - в день своего рождения. Тогда он выполнял боевые задачи в Купянском районе Харьковской области.

Но в июле 2025 года произошло чудо. Тогда из российского плена вернулся военный, который заявил, что Назар жив и тоже находится в вражеском плену. В августе этого года информацию подтвердил еще один воин, а в октябре - третий.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Накануне представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что об обмене 314 пленными договорились делегации США, Украины и России во время переговоров.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украине более 10 тысяч российских военных попали в плен с начала полномасштабного вторжения.

Другие новости:

