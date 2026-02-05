Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м

Есть факторы, которые не позволят России победить, война в Украине принесет ей лишь одно – ее собственный развал, считает командир Грузинского легиона.

Россия будет убивать по тысяче своих солдат в день, чтобы продвинуться на пару метров вперед – Мамулашвили / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с командиром Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамукой Мамулашвили. Общаясь с читателями, он рассказал, что готовит Россия Днепру и Запорожью в обозримом будущем, в силах ли РФ в 2026 году захватить города-миллионники и Донецкую область в ее админграницах, как изменилась российская армия за 12 лет войны в Украине, что не позволит России победить в этой войне, а также почему РФ обречена на развал, и произойдет это на нашем веку.

Представляем стенограмму чата с Мамукой Мамулашвили.

Ник_ник: Не могли бы вы в нескольких словах рассказать о Грузинском национальном легионе? Кто сегодня воюет в его составе, является ли он частью ВСУ?

Мамука Мамулашвили: Грузинский легион с 2014 года – это добровольческое формирование. В 2016-м, когда был принят закон об интеграции иностранцев (воюющих за Украину, – ред.), мы были первыми, кто официально вошел в один из батальонов Территориальной обороны Украины. Так что в 2016 году мы стали частью ВСУ. Но в какой бы структуре мы ни находились, мы остаемся добровольцами. Сегодня мы – часть Украинской добровольческой армии (УДА), что вполне естественно.

Грузинский легион стал самым большим этническим формированием во время полномасштабной войны и насчитывал более двух тысяч человек. Сейчас нас немного меньше, но мы остаемся такими же боеспособными. Наибольшей численность легиона была в феврале 2022 года.

Война в Украине для грузин – не чужая война, от ее исхода зависит будущее Грузии, отметил Мамулашвили / Фейсбук Мамуки Мамулашвили

Всеволод: Почему, будучи этническим грузином, вы вдруг решили принять непосредственное участие в этой, по сути, чужой для вас войне?

Мамука Мамулашвили: Это не чужая для нас война – мы помогаем другу и стратегическому партнеру, с которым у нас общие интересы. Ключевое для нас – многовековая дружба между Грузией и Украиной. Взаимодействие украинцев и грузин имеет огромную историю, потому существует генетическая связь и генетическая память о том, что наши народы всегда друг другу помогали.

Я познакомился с украинцами тоже на войне. Когда мне было 14 лет, я вместе с отцом, генералом, был на войне против России. Как известно, Грузия была первой страной, куда Россия вторглась после развала Советского Союза и в одном из регионов Грузии – Абхазии – начала войну. Единственные иностранные добровольцы, приехавшие тогда защищать Грузию, были украинцы – формирование "Арго" (УНСО). Так что мое знакомство с украинцами состоялось в 14 лет, когда я занимался практически тем же, чем и сейчас – что сейчас, что тогда мы воевали против российского агрессора. Для нас это один цикл войны, начинающийся с 90-х годов.

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Я не могу сказать, что мы платим долг украинцам, нет. Это, скорее, историческое взаимодействие, которое всегда было, есть и будет между Украиной и Грузией. Просто мы внутренне почувствовали, что должны быть в Украине и должны помогать украинцам.

А идея о создании Грузинского легиона родилась у меня тогда, когда в Украине начался Майдан: стало ясно, что украинцам придется сражаться за свою независимость. Мы были первыми иностранцами, приехавшими на войну как добровольческое формирование в апреле 2014 года. И вот уже 12 лет Грузинский национальный легион помогает Украине.

Эта война – наша общая. Она за общие ценности, которые есть у Украины и Грузии, прежде всего, за свободу. Потому я считаю пребывание этнических грузин сегодня здесь совершенно естественным. Бо́льшая часть личного состава – это этнические грузины, приехавшие из Грузии, и большинство из них не получало и не будет получать украинское гражданство, но, тем не менее, эти люди приехали сражаться плечом к плечу с украинцами.

Главред: Как, на ваш взгляд, от исхода войны в Украине зависит будущее Грузии и перспективы восстановления ее территориальной целостности?

Мамука Мамулашвили: Грузия – это пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано. И у Грузии нет таких ресурсов для войны против России, какие есть у Украины благодаря помощи западных партнеров.

Грузия окажется в вакууме, если война в Украине будет развиваться по негативному для украинцев сценарию. Так что Грузия сейчас целиком зависит от того, как закончится война в Украине.

Грузия – это пример того, что будет с Украиной, если она проиграет войну, считает Мамука Мамулашвили / Фото: Оперативное командование "Юг"

hunter: Как вы оцениваете ситуацию на фронте, настолько ли она критична, что Украине следует соглашаться на тот мирный план, к которому подталкивают нас американцы?

Мамука Мамулашвили: Начну с того, насколько испортилось качество демократии после того, как Трамп стал президентом США. И, конечно же, это глобально повлияло на Украину, страны ЕС и весь мир. Происходящие процессы довольно плохо отражаются на Украине.

Попытка склонить Украину к подписанию договоренностей на условиях России – это абсолютно неправильно.

На мой взгляд, Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, потому никто, ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Более того, ни президент, ни какое другое юридическое лицо в украинском государстве не вправе отдать России территорию Украины и подписать капитуляцию.

Если говорить о моральной стороне этого вопроса, то Украина пролила слишком большое количество крови, чтобы сейчас сдаться. Это будет неправильно по отношению к людям, которые пролили эту кровь и погибли за эту страну.

Ни одна страна мира не вправе склонять Украину к капитуляции, убежден Мамулашвили / Скриншот

ginger: Как вы думаете, российские войска в этом году предпримут попытку наступления на областные центры Днепр и Запорожье, что грозит этим крупным городам?

Мамука Мамулашвили: У России сейчас нет сил и возможностей для проведения наступательных операций на города-миллионники. Это вне ее ресурсов, что-то из области фантастики. Россия этого сделать не сможет. Но Россия сможет и дальше убивать мирных жителей, потому что ее артиллерия находится уже слишком близко к этим городам. Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Это свойственно российской армии, так Россия ведет войны везде, не только в Украине.

Так что опасность состоит в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне достижения артиллерии, будут обстреливаться Россией. Посмотрите на ракетные атаки: Россия практически ежедневно ведет борьбу с мирным населением, пытаясь оставить его без света и тепла. Тем самым, она рассчитывает заставить украинцев быть сговорчивее и соглашаться на требования россиян. Она добивается того, чтобы украинцы устали от войны и стали требовать от украинской власти соглашаться на капитуляцию.

Россияне – рабский народ, и им не понять стремления украинцев к свободе. Им не понять, что украинцы пролили слишком много крови за свободу – не только сейчас, в ходе этой войны, а на протяжении всей истории, а потому никто сдаваться не собирается. Для россиян такие понятия недосягаемы. Поэтому они покушаются на детей и женщин – на самых слабых. Они хотят убийствами и террористическими актами принудить украинцев стать несвободными. Однако России стоит взглянуть на историю и понять, что этого быть не может. А попытки убивать детей и женщин просто в очередной раз доказывают, что Россия – страна-террорист.

Наступление России на украинские города-миллионники – это что-то из области фантастики, отметил Мамулашвили / Коллаж: Главред

Карпенко С.: Какие точки фронта, на ваш взгляд, сегодня наиболее опасные, где россияне напирают больше всего? Какие населенные пункты могут уже в ближайшие месяцы оказаться под полным контролем россиян? Например, те же Покровск и Мирноград есть шанс удержать?

Мамука Мамулашвили: Безусловно, шанс есть. А Покровск и Мирноград – это одно из самых горячих направлений сегодня. Это логистический узел, который российские войска пытаются захватить, но не могут этого сделать. Россия восемь месяцев пыталась захватить Бахмут и уже больше года пытается захватить Покровск, а это говорит об истощении и о том, что она не может воевать.

Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться – они идут маленькими шажками, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск.

Главред: Как, по вашим наблюдениям, изменилась оснащенность и мотивация российской армии и российского солдата с 2014 года? Они стали более злыми и лучше подготовленными или деградируют?

Мамука Мамулашвили: Основные потери Россия все-таки понесла после начала полномасштабной войны. Тот профессиональный штат военнослужащих, которым она располагала, был уничтожен в первый год-полтора полномасштабной войны в Украине. Качество российской армии снизилось, сократилось количество техники, боеспособность снизилась и снижается ежедневно. Тем не менее, россияне учатся, осваивают те же системы БПЛА и прочие инновации, над которыми работаем мы, и война технологически развивается.

Что касается моральной стороны российского солдата, то ничего не изменилось: он остается таким же варваром, как и был, как бы при этом технологически ни была оснащена армия РФ. По сути, российский солдат – это мародер, насильник и убийца, и это не человек, который что-то или кого-то защищает. Суть солдата не может поменяться, поскольку в генетическом коде россиян заложено то варварство, которое Россия демонстрирует ежедневными убийцами простых украинцев.

Как бы ни была оснащена армия РФ, российскихй солдат всегда остается варваром, подчеркнул Мамулашвили / Фото: Минобороны РФ

Роман: Российские оккупанты или чеченцы, которых вы брали в плен, насколько они мотивированы и понимали, ради чего они гибнут в Украине? Что вы можете сказать о своем опыте общения с противником, попавшими в плен?

Мамука Мамулашвили: Нас как-то не интересовали разговоры с ними. Я же сам был у россиян в плену и прекрасно знаю российский менталитет. Бо́льшая часть российских солдат настолько интеллектуально не развита, что говорить с ними не о чем. Они не понимают, для чего и как они сюда пришли. Единственное, что их интересовало, – как что-то украсть и унести домой. Потому мы просто передаем военнопленных соответствующим украинским службам. Хотя, к слову, Россия не раз запускала дезинформационные кампании против нас, утверждая, что бойцы Грузинского легиона убивают всех пленных без разбору, в частности, что мы так делали, когда воевали на Курском направлении, в Судже.

Тим: В силах ли Россия в 2026 году достичь цели, к которой она тщетно пыжится, надрывая пупок, уже который год – захватить Донецкую область в ее административных границах? Ей по зубам вообще захваты огромных территорий и крупных городов?

Мамука Мамулашвили: Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет. Она будет убивать по тысяче своих солдат в день, чтобы продвинуться хотя бы на пару метров вперед. Это война на истощение, и сегодня уже заметна усталость этой варварской армии.

Григорий_56: Сырский недавно говорил о том, что в 2026 году Украина будет проводить наступательные операции. На каких направлениях, по вашему мнению, такие операции были наиболее перспективны? Где у российских войск самые слабые позиции?

Мамука Мамулашвили: Я думаю, об этом не стоит говорить на публику, это было бы некорректно. Есть ряд направлений, которые приоритетны для нас, и есть возможность эти позиции отбить. Думаю, стоит воспользоваться моментом и провести контрнаступательные операции. Будем надеяться, что такие операции будут, и что в 2026 году мы будем пошагово освобождать Украину.

Мамулашвили надеется, что в 2026-м начнется пошаговое освобождение Украины / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Тамара (Житомир): Поделитесь вашим субъективным видением того, когда и чем эта война может закончиться? Какие на сегодняшний день наиболее реалистичные сценарии вырисовываются?

Мамука Мамулашвили: Я часто об этом думаю, но могу сказать одно: все зависит от интенсивности поставок вооружения Украине. Со стороны США не стоит ждать интенсивных поставок, зато мы можем рассчитывать на бо́льшую поддержку стран ЕС и НАТО. Они уже стали более активны и стали понимать, что администрация Трампа не намерена помогать Украине, потому все, что они могут, – это покупать оружие для Украины у США. Слава Богу, что такая возможность есть. Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно отразится на ходе войны.

А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну.

О сроках сейчас говорить сложно, потому что у нас нет целостной картины: кто будет помогать Украине в будущем, в каких масштабах будет эта помощь. Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне.

Kolin: Что, по-вашему, сегодня является слабыми местами России, с чем у нее очевидные проблемы в этой войне? Видите ли вы факторы, которые делают невозможной победу России в этой войне?

Мамука Мамулашвили: Я вижу моральный фактор: как бы Россия ни старалась, она прекрасно понимает, что она – оккупант. И уже только это не даст ей победить в этой войне. Россия должна помнить о том, что были разрушены сотни империй до нее, и сотни захватчиков были убиты. Россия – это последняя недоимперия, которая в современном мире пытается захватить другую страну. И она должна понимать, что все это закончится ее собственным развалом. Я в этом уверен и надеюсь, что этот развал будет очень скоро.

Попытки России захватить Украину закончатся ее собственным развалом, убежден Мамулашвили / Коллаж: Главред

Taurus: Какие последствия развязанная Путиным война против Украины будет иметь для России? Как долго российское общество будет оставаться зараженным идеями Путина, которые вложили в его головы за время российско-украинской войны?

Мамука Мамулашвили: После Второй мировой немецкое общество подверглось перевоспитанию, и в какой-то мере его перевоспитали, показав, что плохо, а что хорошо. Я не могу сказать, что то же самое произойдет с Россией, потому что российское общество деградировало безвозвратно. Оно стало таким не при правлении кого-то конкретно, а было рождено таким – варварским. Не думаю, что смена власти и политического пути помогут это изменить. Россиянин несет в себе то варварство, которое характерно только для россиян.

Те условия, в которых им придется жить после завершения этого конфликта поражением России, будут тем, чего они достойны.

Убежден, что Россия начнет распадаться, потому что она состоит из фрагментов, которые чужды друг другу и самой России, например, кавказцы и чукчи. Россия сегодня удерживает силой в заложниках много народов, которые не хотят быть с ней, и они обязательно должны быть освобождены. Освобождение – это естественный процесс, и этим освобождением, как ни странно, занимается Украина.

Главред: То есть вы думаете, что Россия повторит судьбу Советского Союза и развалится на части, и это неизбежный процесс?

Мамука Мамулашвили: Все будет точно так же, как это было с Советским Союзом. Россия будет дефрагментирована, рассыплется на части – на естественные части, потому что многие из народов, находящихся сейчас в составе РФ, не имеют ничего общего с Россией ни в культурном, ни в моральном плане. Просто из-за длительного пребывания в российском плену умы и сердца людей деградировали.

Главред: Думаете, это случится на нашем с вами веку?

Мамука Мамулашвили: Да, обязательно. Это случится после того, как мы победим в ближайшие два года, я надеюсь.

Россия сократится до границ Москвы и области, она станет островком, населенным варварами, считает Мамулашвили / Фото: УНИАН

Rimma: В каком виде, на ваш взгляд, должна существовать Российская Федерация, как она должна трансформироваться, чтобы не представлять угрозу ни для Украины, ни для Грузии, ни для других государств?

Мамука Мамулашвили: В первую очередь, должны быть освобождены заложники России – народы, которые входят в состав РФ. После того как эти народы оттолкнут Россию как неестественную часть, она останется в тех границах, в которых должна существовать – Москва и Московская область. Это будет просто островок, где будут обитать варвары.

Ольга: Если Путина не станет – по естественным причинам или помогут, то война закончится? Или этот процесс уже не остановить никак, кроме как военной силой?

Мамука Мамулашвили: Россия не зависит от лидера. Российское общество – деградировавшее общество. Именно российское общество создает таких монстров как Путин, как кто-либо другой до него или тот, кто будет после него. Это не Путин создал миллионы россиян с деградировавшим мышлением, а они создали такого идола и теперь ему поклоняются. Никакие политические перемены в России не смогут этого изменить, потому что народ будет вести себя так, как для него естественно. А россиянам естественно вести себя по-варварски.

Для России не существует другого сценария, кроме ее развала. Потому что Россия думает только о своем комфорте, даже сейчас, когда убивает тысячи безвинных людей ежедневно.

Именно российское общество создает таких монстров как Путин, считает Мамулашвили / Фото: t.me/news_kremlin

Нина В.: Как вам кажется, чего сегодня больше всего боится Путин? Что таких людей, как он, может заставить остановить кровавую бойню?

Мамука Мамулашвили: Основа Путина в российском обществе – это сила, кулак и убийства. И единственное, что может его остановить, – это сила. Это единственное, с чем может считаться диктатор.

О персоне: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

