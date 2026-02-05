Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м

Надежда Майная
5 февраля 2026, 09:00обновлено 5 февраля, 09:31
193
Есть факторы, которые не позволят России победить, война в Украине принесет ей лишь одно – ее собственный развал, считает командир Грузинского легиона.
Будущее Грузии зависит от того, чем закончится война в Украине – Мамулашвили
Россия будет убивать по тысяче своих солдат в день, чтобы продвинуться на пару метров вперед – Мамулашвили / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с командиром Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамукой Мамулашвили. Общаясь с читателями, он рассказал, что готовит Россия Днепру и Запорожью в обозримом будущем, в силах ли РФ в 2026 году захватить города-миллионники и Донецкую область в ее админграницах, как изменилась российская армия за 12 лет войны в Украине, что не позволит России победить в этой войне, а также почему РФ обречена на развал, и произойдет это на нашем веку.

Представляем стенограмму чата с Мамукой Мамулашвили.

Ник_ник: Не могли бы вы в нескольких словах рассказать о Грузинском национальном легионе? Кто сегодня воюет в его составе, является ли он частью ВСУ?

видео дня

Мамука Мамулашвили: Грузинский легион с 2014 года – это добровольческое формирование. В 2016-м, когда был принят закон об интеграции иностранцев (воюющих за Украину, – ред.), мы были первыми, кто официально вошел в один из батальонов Территориальной обороны Украины. Так что в 2016 году мы стали частью ВСУ. Но в какой бы структуре мы ни находились, мы остаемся добровольцами. Сегодня мы – часть Украинской добровольческой армии (УДА), что вполне естественно.

Грузинский легион стал самым большим этническим формированием во время полномасштабной войны и насчитывал более двух тысяч человек. Сейчас нас немного меньше, но мы остаемся такими же боеспособными. Наибольшей численность легиона была в феврале 2022 года.

Война с Россией – наша общая, грузины и украинцы воюют за одни те же ценности, отметил Мамулашвили
Война в Украине для грузин – не чужая война, от ее исхода зависит будущее Грузии, отметил Мамулашвили / Фейсбук Мамуки Мамулашвили

Всеволод: Почему, будучи этническим грузином, вы вдруг решили принять непосредственное участие в этой, по сути, чужой для вас войне?

Мамука Мамулашвили: Это не чужая для нас война – мы помогаем другу и стратегическому партнеру, с которым у нас общие интересы. Ключевое для нас – многовековая дружба между Грузией и Украиной. Взаимодействие украинцев и грузин имеет огромную историю, потому существует генетическая связь и генетическая память о том, что наши народы всегда друг другу помогали.

Я познакомился с украинцами тоже на войне. Когда мне было 14 лет, я вместе с отцом, генералом, был на войне против России. Как известно, Грузия была первой страной, куда Россия вторглась после развала Советского Союза и в одном из регионов Грузии – Абхазии – начала войну. Единственные иностранные добровольцы, приехавшие тогда защищать Грузию, были украинцы – формирование "Арго" (УНСО). Так что мое знакомство с украинцами состоялось в 14 лет, когда я занимался практически тем же, чем и сейчас – что сейчас, что тогда мы воевали против российского агрессора. Для нас это один цикл войны, начинающийся с 90-х годов.

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Я не могу сказать, что мы платим долг украинцам, нет. Это, скорее, историческое взаимодействие, которое всегда было, есть и будет между Украиной и Грузией. Просто мы внутренне почувствовали, что должны быть в Украине и должны помогать украинцам.

А идея о создании Грузинского легиона родилась у меня тогда, когда в Украине начался Майдан: стало ясно, что украинцам придется сражаться за свою независимость. Мы были первыми иностранцами, приехавшими на войну как добровольческое формирование в апреле 2014 года. И вот уже 12 лет Грузинский национальный легион помогает Украине.

Эта война – наша общая. Она за общие ценности, которые есть у Украины и Грузии, прежде всего, за свободу. Потому я считаю пребывание этнических грузин сегодня здесь совершенно естественным. Бо́льшая часть личного состава – это этнические грузины, приехавшие из Грузии, и большинство из них не получало и не будет получать украинское гражданство, но, тем не менее, эти люди приехали сражаться плечом к плечу с украинцами.

Главред: Как, на ваш взгляд, от исхода войны в Украине зависит будущее Грузии и перспективы восстановления ее территориальной целостности?

Мамука Мамулашвили: Грузия – это пример того, что будет с Украиной, если, не дай Бог, она проиграет войну. 20% территории Грузии оккупировано. И у Грузии нет таких ресурсов для войны против России, какие есть у Украины благодаря помощи западных партнеров.

Грузия окажется в вакууме, если война в Украине будет развиваться по негативному для украинцев сценарию. Так что Грузия сейчас целиком зависит от того, как закончится война в Украине.

Грузия целиком и полностью зависит от исхода войны в Украине, уверен Мамулашвили
Грузия – это пример того, что будет с Украиной, если она проиграет войну, считает Мамука Мамулашвили / Фото: Оперативное командование "Юг"

hunter: Как вы оцениваете ситуацию на фронте, настолько ли она критична, что Украине следует соглашаться на тот мирный план, к которому подталкивают нас американцы?

Мамука Мамулашвили: Начну с того, насколько испортилось качество демократии после того, как Трамп стал президентом США. И, конечно же, это глобально повлияло на Украину, страны ЕС и весь мир. Происходящие процессы довольно плохо отражаются на Украине.

Попытка склонить Украину к подписанию договоренностей на условиях России – это абсолютно неправильно.

На мой взгляд, Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, потому никто, ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Более того, ни президент, ни какое другое юридическое лицо в украинском государстве не вправе отдать России территорию Украины и подписать капитуляцию.

Если говорить о моральной стороне этого вопроса, то Украина пролила слишком большое количество крови, чтобы сейчас сдаться. Это будет неправильно по отношению к людям, которые пролили эту кровь и погибли за эту страну.

Президентство Трампа испортило качество демократии, считает Мамука Мамулашвили
Ни одна страна мира не вправе склонять Украину к капитуляции, убежден Мамулашвили / Скриншот

ginger: Как вы думаете, российские войска в этом году предпримут попытку наступления на областные центры Днепр и Запорожье, что грозит этим крупным городам?

Мамука Мамулашвили: У России сейчас нет сил и возможностей для проведения наступательных операций на города-миллионники. Это вне ее ресурсов, что-то из области фантастики. Россия этого сделать не сможет. Но Россия сможет и дальше убивать мирных жителей, потому что ее артиллерия находится уже слишком близко к этим городам. Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Это свойственно российской армии, так Россия ведет войны везде, не только в Украине.

Так что опасность состоит в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне достижения артиллерии, будут обстреливаться Россией. Посмотрите на ракетные атаки: Россия практически ежедневно ведет борьбу с мирным населением, пытаясь оставить его без света и тепла. Тем самым, она рассчитывает заставить украинцев быть сговорчивее и соглашаться на требования россиян. Она добивается того, чтобы украинцы устали от войны и стали требовать от украинской власти соглашаться на капитуляцию.

Россияне – рабский народ, и им не понять стремления украинцев к свободе. Им не понять, что украинцы пролили слишком много крови за свободу – не только сейчас, в ходе этой войны, а на протяжении всей истории, а потому никто сдаваться не собирается. Для россиян такие понятия недосягаемы. Поэтому они покушаются на детей и женщин – на самых слабых. Они хотят убийствами и террористическими актами принудить украинцев стать несвободными. Однако России стоит взглянуть на историю и понять, что этого быть не может. А попытки убивать детей и женщин просто в очередной раз доказывают, что Россия – страна-террорист.

Днепру и Запорожью грозят ожесточенные обстрелы со стороны России, ее артиллерия уже близко, отметил Мамулашвили
Наступление России на украинские города-миллионники – это что-то из области фантастики, отметил Мамулашвили / Коллаж: Главред

Карпенко С.: Какие точки фронта, на ваш взгляд, сегодня наиболее опасные, где россияне напирают больше всего? Какие населенные пункты могут уже в ближайшие месяцы оказаться под полным контролем россиян? Например, те же Покровск и Мирноград есть шанс удержать?

Мамука Мамулашвили: Безусловно, шанс есть. А Покровск и Мирноград – это одно из самых горячих направлений сегодня. Это логистический узел, который российские войска пытаются захватить, но не могут этого сделать. Россия восемь месяцев пыталась захватить Бахмут и уже больше года пытается захватить Покровск, а это говорит об истощении и о том, что она не может воевать.

Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться – они идут маленькими шажками, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск.

Главред: Как, по вашим наблюдениям, изменилась оснащенность и мотивация российской армии и российского солдата с 2014 года? Они стали более злыми и лучше подготовленными или деградируют?

Мамука Мамулашвили: Основные потери Россия все-таки понесла после начала полномасштабной войны. Тот профессиональный штат военнослужащих, которым она располагала, был уничтожен в первый год-полтора полномасштабной войны в Украине. Качество российской армии снизилось, сократилось количество техники, боеспособность снизилась и снижается ежедневно. Тем не менее, россияне учатся, осваивают те же системы БПЛА и прочие инновации, над которыми работаем мы, и война технологически развивается.

Что касается моральной стороны российского солдата, то ничего не изменилось: он остается таким же варваром, как и был, как бы при этом технологически ни была оснащена армия РФ. По сути, российский солдат – это мародер, насильник и убийца, и это не человек, который что-то или кого-то защищает. Суть солдата не может поменяться, поскольку в генетическом коде россиян заложено то варварство, которое Россия демонстрирует ежедневными убийцами простых украинцев.

Россияне – рабский народ, и им не понять стремления украинцев к свободе, считает Мамулашвили
Как бы ни была оснащена армия РФ, российскихй солдат всегда остается варваром, подчеркнул Мамулашвили / Фото: Минобороны РФ

Роман: Российские оккупанты или чеченцы, которых вы брали в плен, насколько они мотивированы и понимали, ради чего они гибнут в Украине? Что вы можете сказать о своем опыте общения с противником, попавшими в плен?

Мамука Мамулашвили: Нас как-то не интересовали разговоры с ними. Я же сам был у россиян в плену и прекрасно знаю российский менталитет. Бо́льшая часть российских солдат настолько интеллектуально не развита, что говорить с ними не о чем. Они не понимают, для чего и как они сюда пришли. Единственное, что их интересовало, – как что-то украсть и унести домой. Потому мы просто передаем военнопленных соответствующим украинским службам. Хотя, к слову, Россия не раз запускала дезинформационные кампании против нас, утверждая, что бойцы Грузинского легиона убивают всех пленных без разбору, в частности, что мы так делали, когда воевали на Курском направлении, в Судже.

Тим: В силах ли Россия в 2026 году достичь цели, к которой она тщетно пыжится, надрывая пупок, уже который год – захватить Донецкую область в ее административных границах? Ей по зубам вообще захваты огромных территорий и крупных городов?

Мамука Мамулашвили: Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет. Она будет убивать по тысяче своих солдат в день, чтобы продвинуться хотя бы на пару метров вперед. Это война на истощение, и сегодня уже заметна усталость этой варварской армии.

Григорий_56: Сырский недавно говорил о том, что в 2026 году Украина будет проводить наступательные операции. На каких направлениях, по вашему мнению, такие операции были наиболее перспективны? Где у российских войск самые слабые позиции?

Мамука Мамулашвили: Я думаю, об этом не стоит говорить на публику, это было бы некорректно. Есть ряд направлений, которые приоритетны для нас, и есть возможность эти позиции отбить. Думаю, стоит воспользоваться моментом и провести контрнаступательные операции. Будем надеяться, что такие операции будут, и что в 2026 году мы будем пошагово освобождать Украину.

Есть ряд направлений, где Украина может отбить свои позиции, считает Мамулашвили
Мамулашвили надеется, что в 2026-м начнется пошаговое освобождение Украины / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Тамара (Житомир): Поделитесь вашим субъективным видением того, когда и чем эта война может закончиться? Какие на сегодняшний день наиболее реалистичные сценарии вырисовываются?

Мамука Мамулашвили: Я часто об этом думаю, но могу сказать одно: все зависит от интенсивности поставок вооружения Украине. Со стороны США не стоит ждать интенсивных поставок, зато мы можем рассчитывать на бо́льшую поддержку стран ЕС и НАТО. Они уже стали более активны и стали понимать, что администрация Трампа не намерена помогать Украине, потому все, что они могут, – это покупать оружие для Украины у США. Слава Богу, что такая возможность есть. Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно отразится на ходе войны.

А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну.

О сроках сейчас говорить сложно, потому что у нас нет целостной картины: кто будет помогать Украине в будущем, в каких масштабах будет эта помощь. Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне.

Kolin: Что, по-вашему, сегодня является слабыми местами России, с чем у нее очевидные проблемы в этой войне? Видите ли вы факторы, которые делают невозможной победу России в этой войне?

Мамука Мамулашвили: Я вижу моральный фактор: как бы Россия ни старалась, она прекрасно понимает, что она – оккупант. И уже только это не даст ей победить в этой войне. Россия должна помнить о том, что были разрушены сотни империй до нее, и сотни захватчиков были убиты. Россия – это последняя недоимперия, которая в современном мире пытается захватить другую страну. И она должна понимать, что все это закончится ее собственным развалом. Я в этом уверен и надеюсь, что этот развал будет очень скоро.

Россия – это последняя недоимперия, отметил Мамулашвили
Попытки России захватить Украину закончатся ее собственным развалом, убежден Мамулашвили / Коллаж: Главред

Taurus: Какие последствия развязанная Путиным война против Украины будет иметь для России? Как долго российское общество будет оставаться зараженным идеями Путина, которые вложили в его головы за время российско-украинской войны?

Мамука Мамулашвили: После Второй мировой немецкое общество подверглось перевоспитанию, и в какой-то мере его перевоспитали, показав, что плохо, а что хорошо. Я не могу сказать, что то же самое произойдет с Россией, потому что российское общество деградировало безвозвратно. Оно стало таким не при правлении кого-то конкретно, а было рождено таким – варварским. Не думаю, что смена власти и политического пути помогут это изменить. Россиянин несет в себе то варварство, которое характерно только для россиян.

Те условия, в которых им придется жить после завершения этого конфликта поражением России, будут тем, чего они достойны.

Убежден, что Россия начнет распадаться, потому что она состоит из фрагментов, которые чужды друг другу и самой России, например, кавказцы и чукчи. Россия сегодня удерживает силой в заложниках много народов, которые не хотят быть с ней, и они обязательно должны быть освобождены. Освобождение – это естественный процесс, и этим освобождением, как ни странно, занимается Украина.

Главред: То есть вы думаете, что Россия повторит судьбу Советского Союза и развалится на части, и это неизбежный процесс?

Мамука Мамулашвили: Все будет точно так же, как это было с Советским Союзом. Россия будет дефрагментирована, рассыплется на части – на естественные части, потому что многие из народов, находящихся сейчас в составе РФ, не имеют ничего общего с Россией ни в культурном, ни в моральном плане. Просто из-за длительного пребывания в российском плену умы и сердца людей деградировали.

Главред: Думаете, это случится на нашем с вами веку?

Мамука Мамулашвили: Да, обязательно. Это случится после того, как мы победим в ближайшие два года, я надеюсь.

Развал России близок, он случится уже на нашем веку, считает Мамулашвили
Россия сократится до границ Москвы и области, она станет островком, населенным варварами, считает Мамулашвили / Фото: УНИАН

Rimma: В каком виде, на ваш взгляд, должна существовать Российская Федерация, как она должна трансформироваться, чтобы не представлять угрозу ни для Украины, ни для Грузии, ни для других государств?

Мамука Мамулашвили: В первую очередь, должны быть освобождены заложники России – народы, которые входят в состав РФ. После того как эти народы оттолкнут Россию как неестественную часть, она останется в тех границах, в которых должна существовать – Москва и Московская область. Это будет просто островок, где будут обитать варвары.

Ольга: Если Путина не станет – по естественным причинам или помогут, то война закончится? Или этот процесс уже не остановить никак, кроме как военной силой?

Мамука Мамулашвили: Россия не зависит от лидера. Российское общество – деградировавшее общество. Именно российское общество создает таких монстров как Путин, как кто-либо другой до него или тот, кто будет после него. Это не Путин создал миллионы россиян с деградировавшим мышлением, а они создали такого идола и теперь ему поклоняются. Никакие политические перемены в России не смогут этого изменить, потому что народ будет вести себя так, как для него естественно. А россиянам естественно вести себя по-варварски.

Для России не существует другого сценария, кроме ее развала. Потому что Россия думает только о своем комфорте, даже сейчас, когда убивает тысячи безвинных людей ежедневно.

Остановить Путина может только сила, уверен Мамулашвили
Именно российское общество создает таких монстров как Путин, считает Мамулашвили / Фото: t.me/news_kremlin

Нина В.: Как вам кажется, чего сегодня больше всего боится Путин? Что таких людей, как он, может заставить остановить кровавую бойню?

Мамука Мамулашвили: Основа Путина в российском обществе – это сила, кулак и убийства. И единственное, что может его остановить, – это сила. Это единственное, с чем может считаться диктатор.

***

Поддержать Грузинский национальный легион и его сбор на пистолеты-сеткометы, которые предназначены для нейтрализации вражеских FPV-дронов и квадрокоптеров, вы можете донатом на банку:
https://send.monobank.ua/jar/6iTxhtsfA3
PayPal: help2164wolves@proton.me

О персоне: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Запорожья российские войска Грузинский легион Путин новости война России и Украины контрнаступление ВСУ развал россии российское наступление Мамука Мамулашвили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:58Война
В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

09:20Мир
Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Последние новости

10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мВидео

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

Реклама
08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Реклама
04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Реклама
22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять