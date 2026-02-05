Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

Украинцы массово жалуются, что автоматического продления отсрочки в приложении Резерв+ не произошло.

Что делать, если в Резерв+ не подтянулась отсрочка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Почему не появляется отсрочка в Резерв+

Что делать, если отсрочка не "подтянулась"

Военное положение и мобилизация в Украине продолжены до мая 2026 года. Те граждане, которые имеют право на отсрочку, столкнулись с тем, что в приложение Резерв+ им не пришло уведомление об автоматическом продлении отсрочки.

Украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Приложение Резерв+ либо выдает сообщение о технической ошибке, либо о том, что отсрочка не может быть предоставлена.

Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

Почему не появляется отсрочка в Резерв+

Адвокаты, специализирующиеся в вопросах мобилизационного законодательства, не исключают, что данные об отсрочках не "подтягиваются" в приложении Резерв+ в связи с проблемами с интернет-соединением из-за блэкаутов.

В Минобороны отмечают, что если пользователю приложения не поступило соответствующее уведомление, это значит, что информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела.

"В таком случае нужно обратиться с документами в любый удобный ЦНАП. ТЦК и СП такие заявления (о продолжении отсрочки — ред.) больше не принимают", — говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

В МО утверждают, что в общей сложности 90% отсрочок продолжаются без подачи заявлений, справок и очередей. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении Резерв+.

В то же время украинцы массово жалуются, что автоматического продления отсрочки не произошло. У некоторых отсрочка продлилась лишь на один день - до 4 или 5 февраля.

Что говорят адвокаты

Адвокат Екатерина Анищенко объяснила ТСН, что отсутствие отсрочки может стать основанием для мобилизации.

"Если у человека есть документы в подтверждение возможности получить отсрочку, но она не "подтянулась", то в идеальном варианте такого человека отпустят домой с повесткой о том, в какую дату нужно появиться. То есть под подпись", – сказала она.

Анищенко добавила, что судебная практика показывает: если у человека есть право на отсрочку, но гражданин не подал соответствующее заявление, это исключительно ответственность самого военнообязанного.

"Это ответственность человека, который не воспользовался своим правом на отсрочку", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, нынешние проблемы с электроснабжением способны напрямую влиять на интернет-связь и, соответственно, на быстрое обновление информации в электронном виде.

"Поэтому я советую военнообязанным иметь при себе выписку из Резерв+ в бумажном виде", — посоветовала адвокат.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине 2026

По официальным данным Минобороны, теперь к механизму автоматического продления добавили отсрочки для семи категорий украинцев:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны недееспособного человека;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;

ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

школьные учителя.

Автопродление отсрочки также сохраняется для определенных категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые предусматривают продление на 90 дней срока действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

В Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовят соответствующий законопроект. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными.

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать обновленные требования к бронированию военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять за сотрудниками право работать вместо мобилизации только при условии, что их официальная зарплата будет соответствовать повышенному минимальному уровню.

Сколько может длиться мобилизация в Украине: мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко говорил, что с начала полномасштабной войны Украина живет в режиме военного положения и мобилизации, которые действуют одновременно.

По его словам, даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно будет сохраняться.

"После прекращения боевых действий Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года", - отметил он.

