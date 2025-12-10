Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

Граждане смогут пользоваться новыми инструментами для оформления документов быстрее и удобнее.

Кабмин упрощает воинский учет для призывников и резервистов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНИАН

Кратко:

Кабмин сделал военно-учетные документы электронными

Основной документ для призывников - Резерв ID в приложении Резерв+

Бумажную версию можно распечатать или получить в ТЦК и СП

Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов станет Резерв ID - цифровой документ, который можно получить через мобильное приложение Резерв+", - сообщили в Кабмине. видео дня

Что меняется

Ранее военные документы выдавали преимущественно в бумажном виде, что затрудняло их ношение и создавало риски потери, повреждения или подделки. Новая система предусматривает единый электронный документ, который содержит все необходимые данные и доступен в удобном электронном формате.

Резерв ID можно получить в приложении Резерв+ на смартфоне. Те, кто привык к бумажным документам или нуждается в них для официальных процедур, могут самостоятельно распечатать PDF-версию или обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Преимущества электронного учета

Преимущества электронного учета очевидны: сокращение рисков потери и подделки, быстрое обновление данных и оперативный доступ уполномоченных лиц. Новый формат также упрощает работу военкоматов и территориальных центров комплектования, отвечая современным мировым тенденциям цифровизации государственных услуг.

Юридическая основа

Для легализации электронного документа правительство обновило постановления №1487 и №559, регламентирующие ведение воинского учета и порядок оформления документов. Обновления содержат подробные инструкции по электронному оформлению, использованию и хранению Резерв ID, а также механизмы его защиты и верификации.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Что означает изменение для граждан

Для граждан изменения означают упрощенный и более удобный процесс подтверждения военного статуса. Не нужно носить громоздкие бумажные справки - достаточно иметь смартфон с установленным приложением Резерв+, а при необходимости доступна и печатная версия.

Внедрение электронного военно-учетного документа - важный шаг модернизации системы обороны Украины и цифровизации государственных услуг, отвечающий современным вызовам и потребностям времени.

Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине будет продолжаться, независимо от хода переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.

"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае дипломатических договоренностей. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.

Он подчеркнул, что поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, и именно на этом будет фокусироваться военное руководство, независимо от внешнеполитической ситуации.

Напомним, Главред писал, что осенью в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафов за нарушение воинского учета онлайн. Мужчинам-военнообязанным дается всего 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, иначе сумма штрафа резко возрастет.

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" в следующем году появится функция оповещений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения.

Кроме того, в электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это произошло после обновления приложения.

