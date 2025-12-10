Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

Кратко:
- Кабмин сделал военно-учетные документы электронными
- Основной документ для призывников - Резерв ID в приложении Резерв+
- Бумажную версию можно распечатать или получить в ТЦК и СП
Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
"Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов станет Резерв ID - цифровой документ, который можно получить через мобильное приложение Резерв+", - сообщили в Кабмине.видео дня
Что меняется
Ранее военные документы выдавали преимущественно в бумажном виде, что затрудняло их ношение и создавало риски потери, повреждения или подделки. Новая система предусматривает единый электронный документ, который содержит все необходимые данные и доступен в удобном электронном формате.
Резерв ID можно получить в приложении Резерв+ на смартфоне. Те, кто привык к бумажным документам или нуждается в них для официальных процедур, могут самостоятельно распечатать PDF-версию или обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Преимущества электронного учета
Преимущества электронного учета очевидны: сокращение рисков потери и подделки, быстрое обновление данных и оперативный доступ уполномоченных лиц. Новый формат также упрощает работу военкоматов и территориальных центров комплектования, отвечая современным мировым тенденциям цифровизации государственных услуг.
Юридическая основа
Для легализации электронного документа правительство обновило постановления №1487 и №559, регламентирующие ведение воинского учета и порядок оформления документов. Обновления содержат подробные инструкции по электронному оформлению, использованию и хранению Резерв ID, а также механизмы его защиты и верификации.
Что означает изменение для граждан
Для граждан изменения означают упрощенный и более удобный процесс подтверждения военного статуса. Не нужно носить громоздкие бумажные справки - достаточно иметь смартфон с установленным приложением Резерв+, а при необходимости доступна и печатная версия.
Внедрение электронного военно-учетного документа - важный шаг модернизации системы обороны Украины и цифровизации государственных услуг, отвечающий современным вызовам и потребностям времени.
Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта
Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине будет продолжаться, независимо от хода переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.
"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае дипломатических договоренностей. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.
Он подчеркнул, что поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, и именно на этом будет фокусироваться военное руководство, независимо от внешнеполитической ситуации.
Приложение "Резер+" - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что осенью в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафов за нарушение воинского учета онлайн. Мужчинам-военнообязанным дается всего 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, иначе сумма штрафа резко возрастет.
Ранее сообщалось, что в "Резерв+" в следующем году появится функция оповещений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения.
Кроме того, в электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это произошло после обновления приложения.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
