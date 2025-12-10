Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

Зеленский подписал государственный бюджет на 2026 год, который определяет ключевые направления финансирования страны в условиях войны.

Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год

Свириденко раскрыла основные статьи расходов

Президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект декабря депутаты приняли 3 декабря 257 голосами.

Бюджет предусматривает доходы в 2,92 триллиона гривен и расходы в 4,78 триллиона гривен, дефицит составляет около 1,9 триллиона гривен, или 18,5% ВВП.

Основные статьи расходов бюджета

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее озвучила основные показатели Госбюджета на 2026 год. Она отметила, что все собственные поступления государства будут направлены на оборону и безопасность, пойдут на Силы Обороны: денежное обеспечение военных и их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского оружия, включая дроны. На армию предусмотрено 2,8 трлн грн, что составляет почти 60% от всех расходов.

"Образование - предусмотрели 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 года). В частности 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 года), что учитывает повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года. Также Правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября 2026 года", - сообщила премьер.

Свириденко добавила, что в бюджете на 2026 год на здравоохранение выделено 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше, чем в 2025 году. Приоритетами являются повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи, бесплатные лекарства и медицинские проверки для граждан в возрасте 40+ лет.

Поддержка внутренне перемещенных лиц предусматривает 72,6 млрд грн, включая 1,4 млрд грн на новую программу для ВПЛ с временно оккупированных территорий.

На ветеранскую политику выделено 18,9 млрд грн, что на 6,3 млрд грн больше, чем в прошлом году, в частности для обеспечения жильем и реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

"Социальная поддержка - 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 года), в частности на пенсии, социальные выплаты уязвимым категориям, льготы и субсидии; поддержка лиц с инвалидностью и демографическое развитие - комплексная поддержка семей с новорожденными и маленькими детьми (дородовая, послеродовая помощь, еЯсла, Пакет школьника)", - указала она.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые в госбюджете выделен 1 млрд грн на повышение безопасности в прифронтовых регионах, в частности на обустройство укрытий в детских садах.

Что касается поддержки бизнеса, правительство планирует продолжить программы помощи предпринимателям и украинским производителям в рамках инициативы "Сделано в Украине". В бюджете заложено финансирование для программ "Доступные кредиты 5-7-9%", развития индустриальных парков, частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования, грантов и других инструментов поддержки производства. Также предусмотрены средства на программу обеспечения жильем "еОселя".

На поддержку регионов, в том числе прифронтовых, выделяется 293 млрд грн. Эти ресурсы направят на оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания школьников 1-11 классов, а также на образование, социальную защиту, медицину и компенсацию разницы в тарифах.

"Несмотря на войну, украинская экономика демонстрирует устойчивость и восстановление. В 2026 году прогнозируется дальнейший рост ВВП до 10,31 трлн грн, замедление инфляции и рост средней заработной платы до 30 тысяч грн. Доходы бюджета вырастут до 2,92 трлн грн, что на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году. Расходы тоже вырастут - и составят 4,83 трлн грн, что на 134,5 млрд грн больше, чем в предыдущем году. Цель бюджета - обеспечить оборону страны, поддержать людей и создать условия для экономического роста даже в условиях полномасштабного вторжения", - резюмировала она.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 декабря Верховная Рада одобрила проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, за который отдали голоса 257 народных депутатов.

Во время выступления в парламенте министр финансов Сергей Марченко пояснил, что ко второму чтению доходную часть бюджета увеличили за счет повышения налога на прибыль для банков с 25% до 50%, что должно обеспечить дополнительные поступления на уровне 30 миллиардов гривен.

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение депутатов, подчеркнул, что принятие бюджета является важным проявлением единства и стабильности в государстве.

