Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

Часто шум стиралки можно устранить намного проще, без дорогостоящего сервиса.

Шум во время стирки стиральной машиной/ Коллаж: Главред, фото: Freepik

О чем идет речь:

Шум чаще всего вызывает ослабленное крепление

Проблему часто решает подтягивание одного болта

Во многих квартирах знакомая ситуация: стиральная машина вдруг начинает гудеть, дребезжать и прыгать, особенно во время отжима. Иногда шум настолько сильный, что кажется - у соседей сверху начался ремонт. Большинство хозяев сразу готовятся к дорогостоящему сервису, хотя во многих случаях проблема решается за несколько минут, пишет ТСН.

Почему машинка начинает грохотать

По словам специалистов, самая распространенная причина чрезмерного шума - ослабленные крепления бака или амортизаторов. Когда они теряют жесткость, барабан начинает вибрировать, скрежетать и передавать колебания на корпус. На самом деле иногда достаточно просто подтянуть один-единственный болт, чтобы техника снова работала тихо и стабильно.

Как устранить проблему самостоятельно

Перед любым вмешательством эксперты подчеркивают безопасность:

отключите машину от электросети;

снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к креплениям;

используйте соответствующий инструмент и аккуратно затяните болты, фиксирующие бак или амортизаторы.

После этого большинство машин возвращаются к нормальной работе, а риск дальнейших поломок существенно уменьшается.

Специалисты советуют: если есть сомнения в собственных навыках, стоит просмотреть инструкцию или видео именно для вашей модели. Даже минимальные действия часто дают ощутимый результат.

