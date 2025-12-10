Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

О чем идет речь:
- Шум чаще всего вызывает ослабленное крепление
- Проблему часто решает подтягивание одного болта
Во многих квартирах знакомая ситуация: стиральная машина вдруг начинает гудеть, дребезжать и прыгать, особенно во время отжима. Иногда шум настолько сильный, что кажется - у соседей сверху начался ремонт. Большинство хозяев сразу готовятся к дорогостоящему сервису, хотя во многих случаях проблема решается за несколько минут, пишет ТСН.
Почему машинка начинает грохотать
По словам специалистов, самая распространенная причина чрезмерного шума - ослабленные крепления бака или амортизаторов. Когда они теряют жесткость, барабан начинает вибрировать, скрежетать и передавать колебания на корпус. На самом деле иногда достаточно просто подтянуть один-единственный болт, чтобы техника снова работала тихо и стабильно.
Как устранить проблему самостоятельно
Перед любым вмешательством эксперты подчеркивают безопасность:
- отключите машину от электросети;
- снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к креплениям;
- используйте соответствующий инструмент и аккуратно затяните болты, фиксирующие бак или амортизаторы.
После этого большинство машин возвращаются к нормальной работе, а риск дальнейших поломок существенно уменьшается.
Специалисты советуют: если есть сомнения в собственных навыках, стоит просмотреть инструкцию или видео именно для вашей модели. Даже минимальные действия часто дают ощутимый результат.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
