Есть несколько дат в декабре: когда нужно сжечь лавровый лист и что это принесет

Украинский мольфар утверждает, что так вы можете очистить себя от негатива.

Зачем курить лавровый лист / Коллаж: Главред, фото: pexels

Финансовые проблемы, болезни, неурядицы - каждый в любой момент может стать заложником этих проблем. Но оказывается, есть простой способ, как избавиться от этого негатива.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал о ритуале с лавровым листом. Чтобы избавиться от конкретных проблем, его нужно сжечь в определенные дни декабря. Есть всего четыре даты, когда, по словам Гордеева, ритуал может сработать.

В какие дни нужно сжечь лавровый лист

Если в вашей жизни есть проблемы, которые переходят из поколения в поколение, в вашем роду повторяются различные негативные сценарии, то у вас есть возможность очистить родовую карму. Для этого нужно сжечь лавровый листок 14 декабря. Мольфар уверяет, если сделать это, то исчезнет давление прошлого.

Максим Гордеев также отмечает, что сжечь лавровый листок можно 27 декабря. Тогда вы сможете открыть мощный поток денег. При этом вы можете не только улучшить свое финансовое положение, но и притянуть к себе подарки.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Также мольфар рассказал, что в начале декабря было еще две счастливых даты, когда можно было провести этот простой ритуал:

4 декабря - чтобы освободиться от затяжного негатива, который держался весь год;

9 декабря - чтобы избавиться от финансовых долгов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

