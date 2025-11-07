Укр
Читать на украинском
Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватает

Ангелина Подвысоцкая
7 ноября 2025, 21:18
68
Вам нужно выбрать два цвета. Это расскажет о том, в чем больше всего вы нуждаетесь.
психологический тест
Психологический тест Люшера / Коллаж: Главред, фото: pexels

Иногда может появляться ощущение, будто вам чего-то не хватает для ощущения полного счастья. В жизни как будто все идет не так, чувствуется внутреннее напряжение, но причина этого неизвестна.

Возможно, ответ можно найти в вашем подсознании. Украинский психологИрина Суржко предложила пройти очень простой психологический тест, который поможет разобраться в себе.

Психологический тест Люшера

Перед вами картинка, на которой изображены 8 цветов. Вам нужно выбрать один или два цвета, которые придутся вам по душе больше всего именно в этот момент. Не нужно задумываться, привязываться к тем цветам, которые вам нравятся в жизни или к тому, в чем вы одеты. Выбранные цвета смогут описать ваше нынешнее состояние и определить ваши потребности.

видео дня
Испытание Люшера
Психологический тест Люшера / фото: скриншот из видео

Синий

Если вы выбрали именно этот цвет, то в этот момент вам нужен покой, внутренняя гармония, ощущение безопасности, стабильности и доверия. Вам нужно отдохнуть в уютной среде. Это прекрасное время для прогулки, общения с родными людьми, которые вас наполняют. Также можно заняться медитацией или йогой.

Зеленый

Этот цвет говорит о недостатке уверенности в себе, контроле, стабильности и уважении. В этот период нужно завершить дела до конца. Вы должны отстаивать собственные границы и уделить внимание тем занятиям, в успехе которых вы уверены. Вам нужно понять, что вы особенный человек, который имеет свои сильные стороны и заслуживает уважения. Полюбите себя.

Красный

Красный цвет говорит о том, что у вас мало энергии. Вы нуждаетесь в новых достижениях и драйве. Вы можете добавить в вашу жизнь физической активности. Также можно поставить перед собой новые цели, спонтанные риски. Не нужно бояться проявлять себя или сдерживать собственные эмоции. Лучше заняться танцами или тем, что вам нравится.

Желтый

Если вы выбрали желтый цвет, это означает, что вы нуждаетесь в легкости, свободе, радости и надежде. Вам нужно уделить время чему-то новому. Вы можете съездить в путешествие, найти новое хобби. Также можно начать планировать что-то на будущее и мечтать.

Смотрите видео о психологическом тесте Люшера:

Фиолетовый

Этот цвет говорит о вас как о человеке, которому не хватает духовности, глубины и мечтательности. Чтобы вырасти духовно, вы можете послушать музыку души, медитировать, рисовать и писать. Отличным вариантом станет ведение дневника с размышлениями.

Коричневый

В этот период больше всего вы нуждаетесь в комфорте, тепле и заботе. Вам не хватает простых удовольствий. Вы можете устроить вокруг себя уют. Вам может поднять вкусная еда, теплое одеяло с ароматным кофе или чаем. Вам нужно позаботиться о своем теле, можно сделать массаж или поспать.

Черный

Вы находитесь в глубокой усталости и, вероятно, депрессивном состоянии. Вам хочется все стереть и начать сначала, поэтому это отличное время для радикальных изменений. Вам нужно очистить пространство, позволить себе новый старт и говорить "нет" тому, что вас истощает.

Серый

Вы нуждаетесь в дистанции, тишине и защите. Это отличное время для того, чтобы побыть наедине, заняться тем, что вас наполняет. Лучше остаться в покое и уберечь себя от лишнего шума, людей и занятий.

Вас также заинтересует:

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог психология тест по картинке тест на характер психологический тест
