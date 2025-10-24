Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующих

Вы идете в церковь с желанием исцелить душу и получить поддержку, но возвращаетесь в еще худшем состоянии? Возможно, причиной этому являются иконы. Часто люди молятся возле икон, целуют их и даже прикладывают лоб.
Однако известный украинский мольфар Максим Гордеев отметил, что молиться возле икон в церквях может быть опасно.
Почему опасно молиться возле икон
Мольфар отмечает, что иконы постоянно впитывают в себя негативную энергетику. Поэтому с ними следует быть очень осторожными.
"Вы приходите к иконе и начинаете молиться, рассказывать о какой-то проблеме, негативе, сливаете это на икону. Очень много злых мольфаров, экстрасенсов и ведьм сливают свой негатив именно на икону", - сказал Максим Гордеев.
Но не все иконы опасны. Есть и такие, которые действительно помогают, исцеляют и являются чудотворными. Это лишь те иконы, которые очищают пастыри и вымаливают их.
"Это очень важный процесс. Такие иконы в большинстве в селах. В современном мире в городах, таких как Киев Харьков, к сожалению, такое не делается. Просто идет служба, даже не трогая иконы", - говорит мольфар.
Смотрите видео о том, почему опасно молиться перед иконами в церкви:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
