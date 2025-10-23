Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

Даже у берега Австралии обитают существа, которые могут даже парализовать человека.

Опытные путешественники уже знают, что чужие страны могут быть опасными для жизни и они ст осторожностью изучают все, что может им навредить. Однако многих может шокировать то, с чем каждый день сталкиваются жители той или иной страны, материка.

А вы знали, что в Австралии нужно хорошенько подготовиться, прежде чем зайти в воду и искупаться. Обычный красивый купальник может стать настоящей проблемой, ведь его будет недостаточно. Люди, которые живут в Австралии, знают, что купаться там нужно в колготках. Главред узнал, почему именно в таком виде люди заходят в воду и можно ли купаться в океане в Австралии.

Почему в Австралии купаются в колготках

Колготки действительно могут спасти здоровье и даже жизнь человека. Все дело в том, что вокруг и на самом материка обитает очень много разных существ. Часть из них не несет угрозы, однако другая часть этих существ невероятно опасна для человека.

Опытные дайверы знают, что в воде никогда нельзя трогать то, что вам незнакомо. Так, например, на первый взгляд интересная и красивая дофлейния может стать причиной многомесячной боли, которую вы не сможете терпеть без обезболивающих. Её длина около 20 сантиметров, однако у нее много щупалец, которые могут вытягиваться до полуметра. Он часто может закапываться в песок или передвигаться по дну. Она даже может напоминать сплетение змей.

Щупальцы дофлейнии усеяны тысячами клеток с маленькими гарпунами с ядовитыми капсулами. С их помощью которых она охотится на планктон. Она даже способна проглотить мальки рыб, ветвистоусых рачков и креветок.

Эти ядовитые гарпуны дофлейнии прокалывают кожу жертвы и заполняют ее токсинами. Её яд уничтожает способность клеток передавать боль. Даже в небольшом количестве он вызывает сильный отек и боль в пораженной зоне. Если токсина много, могут даже появиться судороги из-за поражения мышц. Это может спровоцировать паралич и нарушение дыхания. Симптомы могут продолжаться до шести недель.

Это животное опаснее всего во время отлива, так как она сокращает свои щупальцы, из-за чего её сложнее заметить. Именно в связи с этим в водах Австралии лучше плавать в колготках.

