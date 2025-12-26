Укр
Читать на украинском
Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

Алена Кюпели
26 декабря 2025, 21:20
42
Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах.
Дарина Эрвин
Дарина Эрвин испугала своим внешним видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Кратко:

  • Как выглядит жена Цекало
  • Что пишут пропагандисты

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, опубликовала серию фотографий, которая вызвала необычное оживление среди (не)поклонников парочки.

На своей странице в Instagram, Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах, которые лишь подчеркивают ее чрезмерную худобу.

видео дня
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию
Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin

Между тем, в пропагандистском телеграмм-канале "Не Малахов" добрые российские подписчики стали критиковать и высмеивать фигуру женщины.

"Скелет обтянутый кожей, ничего красивого в этом нет", "Что за субстанция", "Воспевание уродства", "Чужой рвётся наружу", - пишут они.

Эрвин ошеломила худобой
Эрвин ошеломила худобой / Скриншот

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом. В комментарии Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.

Ранее также возлюбленный украинского певца Melovin – украинский боевой медик и блогер Петр Злотя – подарил артисту собаку по кличке Мирра. Об этом сообщается 26 декабря на странице певица в Instagram.

О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

