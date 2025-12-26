Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

Кратко:
- Как выглядит жена Цекало
- Что пишут пропагандисты
Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, опубликовала серию фотографий, которая вызвала необычное оживление среди (не)поклонников парочки.
На своей странице в Instagram, Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах, которые лишь подчеркивают ее чрезмерную худобу.
Между тем, в пропагандистском телеграмм-канале "Не Малахов" добрые российские подписчики стали критиковать и высмеивать фигуру женщины.
"Скелет обтянутый кожей, ничего красивого в этом нет", "Что за субстанция", "Воспевание уродства", "Чужой рвётся наружу", - пишут они.
О персоне: Александр Цекало
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
