Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах.

Дарина Эрвин испугала своим внешним видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Как выглядит жена Цекало

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, опубликовала серию фотографий, которая вызвала необычное оживление среди (не)поклонников парочки.

На своей странице в Instagram, Эрвин опубликовала серию фото в нижнем белье. Там она позирует в странных позах, которые лишь подчеркивают ее чрезмерную худобу.

Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin

Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin

Жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin

Между тем, в пропагандистском телеграмм-канале "Не Малахов" добрые российские подписчики стали критиковать и высмеивать фигуру женщины.

"Скелет обтянутый кожей, ничего красивого в этом нет", "Что за субстанция", "Воспевание уродства", "Чужой рвётся наружу", - пишут они.

Эрвин ошеломила худобой / Скриншот

О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

