Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

Юрий Берендий
11 февраля 2026, 18:30
Информация о якобы подготовке к повышению тарифов на электроэнергию и тепло для населения является фейком, заявили в Центре противодействия дезинформации.
В СНБО предупредили украинцев о фейковых сообщениях о якобы повышении тарифов на отопление и электроэнергию Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Украине не планируют повышать тарифы на отопление и свет для населения
  • В Сети распространяются фейковые сообщения, которые опровергли в ЦПД

В сети активно распространяются сообщения о якобы подготовке к повышению тарифов на электроэнергию и тепло для украинцев, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБОУ.

В ЦПД со ссылкой на Министерство энергетики пояснили, что мораторий на повышение тарифов, введенный в 2022 году, продолжает действовать. Он будет оставаться в силе в течение военного положения и еще полгода после его завершения. Таким образом, тарифы на тепло, горячую воду и газ для населения не меняются, а вопрос их повышения пока не рассматривается.

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев
/ Фото: Центр противодействия дезинформации

"Что касается законопроекта №13219, который упоминается в манипулятивных сообщениях о "повышении тарифов", — он направлен на совершенствование конкурентных условий производства "зеленой" энергии. Расчеты с ВИЭ никоим образом не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", что никак не связано с поддержкой "зеленой" генерации", — говорится в материале.

Также в ЦПД подчеркнули, что возможные изменения для производителей возобновляемой энергетики не повлияют на потребителей. Поэтому заявления о якобы намерении переложить долги перед производителями ВИЭ на население не имеют под собой оснований.

Когда могут повысить тарифы на электроэнергию - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина понесла масштабные убытки в результате прицельных атак России на энергетическую инфраструктуру. Эти потери продолжают расти и в перспективе скажутся на стоимости электроэнергии. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он отметил, что повышение тарифов коснется как населения, так и бизнеса. По прогнозу экономиста, в 2026 году в первую очередь вырастет тариф для предприятий — вероятно, в два этапа, чтобы минимизировать резкий ценовой скачок. Аналогичный подход могут применить и для населения, но уже после окончания войны.

"Мы должны понимать, что рост цен тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень велики. Энергетика — это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", — подчеркнул Новак.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы для населения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13219 — его поддержали 247 народных депутатов. Как сообщается на сайте парламента, документ регулирует сферу производства электроэнергии и содержит важную поправку №764. Согласно ей, полномочия по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение передаются местным органам власти, в частности областным администрациям и Киевской городской администрации.

Мобильный оператор Киевстар также готовится к повышению стоимости отдельных тарифных планов. Подорожание коснется, в частности, пакетов "Киевстар Комфорт 2018" и "LOVE UA Базовый". Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта, а рост стоимости составит от 50 до 90 гривен.

Кроме того, в Украине проведут перерасчет коммунальных платежей. Если из-за российских обстрелов потребители временно оставались без электроэнергии, водоснабжения или тепла, они не должны оплачивать эти услуги за период их фактического отсутствия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечению информационной безопасности Украины, выявлению и противодействию дезинформации, эффективному противодействию пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, предотвращению попыток манипулирования общественным мнением.

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

