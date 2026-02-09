Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Изменения коснутся не всех клиентов оператора связи.

Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн

Подорожание затронет только отдельные архивные тарифы

Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн

Украинский мобильный оператор "Киевстар" планирует повысить стоимость ряда своих тарифов. В частности, подорожают тарифы "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" и т. д. Ожидается, что изменения произойдут с 1 марта, а рост цен составит 50-90 грн.

Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины".

Отмечается, что подорожание затронет только отдельные архивные тарифы, то есть закрытые для подключения новых абонентов.

В целом, по данным, аналитиков, вырастет стоимость 6 тарифных предложений. Ими являются:

"Смачний";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовий";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлім Соцмережі";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений".

"Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн. Соответственно, будет увеличено количество ГБ для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: детальную информацию об изменениях в стоимости тарифов абоненты получат в соответствующих SMS-сообщениях. Их "Киевстар" начнет рассылать уже на текущей неделе.

Главред сообщал, что в октября 2025 года компании Киевстар и Vodafone уже повышали цены на свои услуги.

Кроме этого, и компания lifecell ранее приняла решение увеличить тарифы на звонки. Речь идет о таких, которые осуществляются на стационарные номера, а также на номера других мобильных операторов в Украине.

В то же время мобильный оператор связи Vodafone закрыл тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Из-за такого решения абонентов перевели на Vodafone SuperNet Pro, который стоит дороже.

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя пользователей Kyivstar исчез мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку.В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

