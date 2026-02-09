Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Кратко:
- Подорожание затронет только отдельные архивные тарифы
- Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн
Украинский мобильный оператор "Киевстар" планирует повысить стоимость ряда своих тарифов. В частности, подорожают тарифы "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" и т. д. Ожидается, что изменения произойдут с 1 марта, а рост цен составит 50-90 грн.
Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины".
Отмечается, что подорожание затронет только отдельные архивные тарифы, то есть закрытые для подключения новых абонентов.
В целом, по данным, аналитиков, вырастет стоимость 6 тарифных предложений. Ими являются:
- "Смачний";
- "Київстар Комфорт 2018";
- "LOVE UA Базовий";
- "LOVE UA Свобода/Свобода 2022";
- "Безлім Соцмережі";
- "Без меж lite";
- "ТВІЙ Улюблений".
"Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн. Соответственно, будет увеличено количество ГБ для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: детальную информацию об изменениях в стоимости тарифов абоненты получат в соответствующих SMS-сообщениях. Их "Киевстар" начнет рассылать уже на текущей неделе.
Главред сообщал, что в октября 2025 года компании Киевстар и Vodafone уже повышали цены на свои услуги.
Кроме этого, и компания lifecell ранее приняла решение увеличить тарифы на звонки. Речь идет о таких, которые осуществляются на стационарные номера, а также на номера других мобильных операторов в Украине.
В то же время мобильный оператор связи Vodafone закрыл тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Из-за такого решения абонентов перевели на Vodafone SuperNet Pro, который стоит дороже.
