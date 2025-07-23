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lifecell повысил тарифы: сколько будут стоить звонки уже с 23 июля

Даяна Швец
23 июля 2025, 14:28
59
Изменения касаются широкого перечня бизнес-тарифов, предупредил мобильный оператор.
Мобильный телефон, lifecell
lifecell меняет тарифы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, hvylya.net

Главное:

  • Как изменились условия звонков в lifecell
  • Кого из абонентов коснутся изменения

Один из ведущих мобильных операторов Украины сообщил своим клиентам об изменениях в правилах обслуживания. Начиная с 23 июля 2025 года, lifecell увеличил тарифы на звонки на стационарные телефоны и к другим операторам мобильной связи в пределах страны. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте lifecell.

Однако изменения коснутся не всех действующих пакетов.

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Какой обновленный тариф lifecell на звонки?

До нововведений звонки оплачивались по тарифу 2 грн за минуту. Такой расчет применялся в случае превышения базового объема услуг или когда тарифный план не был оплачен. Отныне стоимость минуты при вызовах на городские номера или в другие мобильные сети (кроме lifecell) выросла до 3 грн.

Изменения касаются следующих тарифов:

  • "Бизнес Стартап/Команда/Импульс/Актив/Прогресс";
  • "Бизнес Союз/Альянс/Лига";
  • "Бизнес легкий/особый/ультра";
  • "Бизнес Мини/Интерн/Джуниор/Уверенный/Перспективный/Эксперт/Сеньор/Лидер/Бос" (наложенный платеж);
  • "Футбол/Консультант+";
  • "Диджитал офис 250/250+/300";
  • "Бизнес лайфселл 349";
  • "Партнер 190/250";
  • "Интернет для бизнеса 30Гб/60Гб/100Гб/300Гб";
  • "Ваш выбор";
  • "Бизнес старт/Бизнес свобода/Бизнес премиум";
  • "Бизнес плюс 199";
  • "Бизнес плюс 169".

Новая цена действует и для всех перечисленных послеплатных пакетов.

Как сэкономить на разговорах абонентам lifecell?

Для тех, кому не хватает минут в рамках основного пакета, оператор предлагает дополнительные сервисы. Например, функция "Экономные звонки" позволяет заказать дополнительно от 50 до 200 минут. Стоимость услуги составляет 40 грн за 50 минут, 60 грн за 100 и 80 грн за 200 минут.

"Услуга автоматически продлевается на следующие 4 недели или после использования предоставленных минут менее чем за 4 недели при наличии достаточной суммы средств на счету", - говорится на сайте lifecell.

Кроме того, есть возможность подключить "Неделю разговоров", безлимитный пакет для звонков в пределах lifecell, который действует 7 дней. Этот вариант стоит 40 грн и доступен для всех частных абонентов. Объем минут сохраняется даже в случае смены тарифа.

Мобильный оператор в Украине lifecell - последние новости

Как сообщал Главред, уже с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедрила постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Были изменены цена и/или наполнение 4-недельных пакетов услуг для целого ряда тарифных планов.

Кроме этого, lifecell с 11 июня повысил стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. Таким образом, стоимость одного международного SMS увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.

Также сообщалось, что делать, если не работает связь. Следуя простым шагам, пользователи смогут минимизировать проблемы с сетью и оставаться на связи в условиях, когда это крайне важно.

Больше экономических новостей:

Об источнике: lifecell

Lifecell - оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов.

Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.

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