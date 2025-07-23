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Популярные виды мяса в Украине космически выросли в цене: что подскочило на 30%

Даяна Швец
23 июля 2025, 12:57
28
Цены поднялись из-за множества факторов, включая уменьшение производства, рост затрат, влияние войны и болезни животных.
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Свинина дорожает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Какие продукты подорожали больше всего
  • Почему цены растут и когда стабилизируются
  • Подешевеет ли мясо осенью

Летом 2025 года в Украине наблюдается ощутимый рост цен на мясные продукты. Согласно информации от аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость наиболее популярных видов мяса поднялась в среднем на 20-30%. Предположительно, такая ценовая динамика сохранится и в дальнейшем.

По данным экспертов, свиной ошеек в начале лета подорожал до более 330 грн за килограмм. В последующие месяцы ожидается колебание стоимости в пределах 320-350 грн/кг.

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Среди ключевых факторов этого повышения называют:

  • ограниченное предложение живого веса;
  • неизменно высокий спрос;
  • сезонный рост закупочной активности в период летних отпусков.

Средняя стоимость говядины в июне составила около 336 грн/кг, что на 22% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Прогнозируется дальнейшее повышение на 5-7% до конца лета, прежде всего в августе. Причинами являются сокращение объемов предложения и рост расходов на содержание животных.

"Летом 2025 года цены на мясо в Украине, вероятно, будут оставаться высокими или расти умеренно", - отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

Относительно курятины, ожидается некоторый рост цен на основные позиции: филе, бедра и тушки. Основным фактором считается подорожание кормов, что прямо влияет на стоимость производства. В то же время в ряде торговых сетей, в частности в "ЭКО-маркете", предполагают, что существенного повышения цен до конца осени не будет.

По словам представителей рынка, ситуация с мясом пока остается стабильной. Если не возникнет внезапных внешних факторов, таких как валютные колебания, неурожай зерновых, энергетические трудности или налоговые изменения, ценовая стабильность может сохраниться до завершения осеннего периода.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на базовые продукты украинцев рванули вверх. В то же время хлебная и мясная продукция показала как рост, так и стабилизацию цен по сравнению с июнем.

Кроме этого, в Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса. Аналитики фиксируют стремительное повышение закупочных цен на живца, что влияет на розничные цены.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупредил, что украинцам нужно готовиться к новым ценникам. Он отметил, что в этом сезоне все позиции продуктов дорогие.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Украинский клуб аграрного бизнеса

"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.

Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве, пишет Wikipedia

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