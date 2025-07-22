Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

Коротко:
- Цены на хлеб разнятся
- Домашнее сало выросло в цене в среднем до 252,05 грн/кг
- Соленое сало подорожало сильнее - до 264,80 грн/кг
В июле 2025 года украинцы продолжают покупать свои любимые продукты, несмотря на колебания цен на продовольственном рынке. Хлеб и сало, которые остаются традиционными составляющими национальной кухни, демонстрируют разнонаправленную динамику стоимости. Об этом пишет АgroNews.
Украинский рынок пищевых продуктов продемонстрировал разнонаправленную динамику цен на базовые продукты питания в июле. Хлебная и мясная продукция показала как рост, так и стабилизацию цен по сравнению с июнем.
Относительно хлебной продукции, ситуация была разноплановой. Пшеничный хлеб "Царь Хлеб" нарезка продается по цене от 46,53 грн в сети Metro до 42,90 грн в Megamarket. Средняя стоимость этого продукта выросла с 43,98 до 44,72 грн за 600 граммов. В то же время пшеничный хлеб нарезка подешевел - с 49,49 до 47,99 грн за 650 граммов.
Мясная продукция претерпела более заметные изменения. Домашнее сало подорожало в среднем до 252,05 грн за килограмм, тогда как в июне его можно было приобрести за 243,50 грн, что означает увеличение цены на 8,55 грн. В разных торговых сетях цены варьируются от 215,10 грн (Megamarket) до 289,00 грн (Novus).
Соленое сало подорожало еще сильнее. Если в июне килограмм этого продукта стоил 249,72 грн, то в июле в Auchan его цена достигла 264,80 грн, что на 15,08 грн больше, чем месяцем ранее.
Цены на продукты - новости Украины
Напомним, в Украине продолжает расти стоимость мясной продукции, в частности сала. По данным Госстата, его средняя цена за месяц выросла на 1,2% - до 172,96 грн/кг.
Также эра дешевых продуктов, особенно фруктов и овощей, в мире подходит к концу, заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он объяснил это ростом себестоимости и проблемами с трудовыми ресурсами.
Как сообщал Главред, цены на арбузы в этом сезоне в Украине останутся на уровне прошлого года, поэтому существенного роста не будет, по словам Баштанника. Благодаря хорошему урожаю арбузы выращивают даже в северных регионах.
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Об источнике: AgroNews
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