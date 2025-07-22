Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

В июле украинцы продолжают покупать традиционные продукты, несмотря на колебания цен.

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Главные продукты национальной кухни резко дорожают / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН, pixabay.com

Коротко:

Цены на хлеб разнятся

Домашнее сало выросло в цене в среднем до 252,05 грн/кг

Соленое сало подорожало сильнее - до 264,80 грн/кг

В июле 2025 года украинцы продолжают покупать свои любимые продукты, несмотря на колебания цен на продовольственном рынке. Хлеб и сало, которые остаются традиционными составляющими национальной кухни, демонстрируют разнонаправленную динамику стоимости. Об этом пишет АgroNews.

Украинский рынок пищевых продуктов продемонстрировал разнонаправленную динамику цен на базовые продукты питания в июле. Хлебная и мясная продукция показала как рост, так и стабилизацию цен по сравнению с июнем.

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Относительно хлебной продукции, ситуация была разноплановой. Пшеничный хлеб "Царь Хлеб" нарезка продается по цене от 46,53 грн в сети Metro до 42,90 грн в Megamarket. Средняя стоимость этого продукта выросла с 43,98 до 44,72 грн за 600 граммов. В то же время пшеничный хлеб нарезка подешевел - с 49,49 до 47,99 грн за 650 граммов.

Мясная продукция претерпела более заметные изменения. Домашнее сало подорожало в среднем до 252,05 грн за килограмм, тогда как в июне его можно было приобрести за 243,50 грн, что означает увеличение цены на 8,55 грн. В разных торговых сетях цены варьируются от 215,10 грн (Megamarket) до 289,00 грн (Novus).

Соленое сало подорожало еще сильнее. Если в июне килограмм этого продукта стоил 249,72 грн, то в июле в Auchan его цена достигла 264,80 грн, что на 15,08 грн больше, чем месяцем ранее.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине продолжает расти стоимость мясной продукции, в частности сала. По данным Госстата, его средняя цена за месяц выросла на 1,2% - до 172,96 грн/кг.

Также эра дешевых продуктов, особенно фруктов и овощей, в мире подходит к концу, заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он объяснил это ростом себестоимости и проблемами с трудовыми ресурсами.

Как сообщал Главред, цены на арбузы в этом сезоне в Украине останутся на уровне прошлого года, поэтому существенного роста не будет, по словам Баштанника. Благодаря хорошему урожаю арбузы выращивают даже в северных регионах.

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Об источнике: AgroNews AgroNews - это информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на освещении новостей и событий в аграрном секторе Украины. Портал предоставляет актуальную информацию о сельском хозяйстве, агротехнике, развитии отрасли, законодательных изменениях, ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также аналитические материалы и комментарии экспертов.

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