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Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

Мария Николишин
21 июля 2025, 10:59
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Цены на яблоки нового урожая бьют все рекорды.
Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам
Как изменились цены за неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

  • В Украине подорожали базовые овощи
  • В частности, ощутимо выросли цены на огурец
  • Стоимость некоторых фруктов также продолжает увеличиваться

В Украине переписали цены на продукты. Так, только за последнюю неделю, стоимость некоторых овощей неожиданно повысилась. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Известно, что предложение белокочанной капусты продолжает оставаться низким, позволяя продавцам и дальше повышать цены. Стоимость этого овоща сейчас составляет 17-25 грн/кг, хотя ранее цены были в пределах 17-20 грн/кг. По этой же причине росли цены на лук - 11-20 грн/кг против 9-17 грн/кг.

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Что интересно, огурец также подорожал. Сейчас его продают по 28-50 грн/кг, но ранее его стоимость составляла 23-30 грн/кг.

Аналитики добавили, что рост продаж моркови привел к снижению цен на нее. Сейчас стоимость овоща колеблется от 13 до 20 грн\кг. Цены на томат также продолжили снижаться. С 30-50 грн/кг они упали до 25-50 грн/кг.

"Цены на брокколи снизились, а пекинская капуста продавалась дороже. Вдвое подняли отпускные цены продавцы цветной капусты. Чеснока становится больше, и он дешевеет, а цены на зелень, наоборот, растут", - говорится в сообщении.

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам
Цены на продукты / фото: EastFruit

Цены на фрукты

Стоит добавить, что во фруктово-ягодном сегменте продолжается рост цен на черешню и землянику садовую - 180-220 грн/кг и 160-260 грн/кг соответственно.

Также дороже, чем на предыдущей неделе, продавались абрикос (110-150 грн/кг) и вишня (120-165 грн/кг).

В то же время персик начал дешеветь. Цена упала с 80-120 до 70-120 грн/кг. Продолжают снижаться цены на малину и голубику. Рост предложения арбуза заставлял продавцов в очередной раз снижать отпускные цены. Сейчас они колеблются в пределах 15-20 грн/кг.

Кроме того, появились первые ценовые предложения на яблоко нового урожая, правда, цены на него почти вдвое выше, чем в прошлом году. Так, фрукт предлагают по 60-70 грн/кг. Однако, на этом фоне несколько снизились цены на прошлогоднюю продукцию. Стоимость упала с 33-100 до 33-70 грн/кг.

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевел круглозернистый рис. В июне он стоил 71,94 гривну, а в июле - 70,37 гривен.

Также известно, что годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.

Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что украинцы в этом месяце почувствуют снижение стоимости некоторых продуктов. Такая динамика продержится вплоть до сентября. Но есть важное условие - в Украине не будет аномальной жары или неудовлетворительных погодных условий.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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