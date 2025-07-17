Уже дешевле, чем в прошлом месяце: в Украине упали цены на популярные крупы

Коротко:
- В Украине изменились цены на крупы
- В частности, подешевели некоторые виды риса
- Цены на гречку остаются стабильными
В Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевели некоторые виды продуктов. Об этом известно из данных Минфина.
Цены на гречку
Так, гречневая крупа не стала дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Если в июне килограмм этой крупы можно было приобрести в среднем за 34,11 гривни, то в июле средняя стоимость составляет 34,10 гривни.
Среди торговых сетей цены на гречку являются следующими:
- Metro - 31,30 грн;
- Novus - 31,99 грн;
- Auchan - 29,90 грн;
- Megamarket - 43,20 грн.
Цены на рис
Длиннозернистый рис не изменился в цене, как и месяц назад его стоимость составляет 58,50 гривен за килограмм.
В то же время, пропаренный длиннозернистый рис ощутимо подешевел. Цены снизились с 68,13 до 54,10 гривен.
Круглозернистый рис также подешевел. В июне он стоил 71,94 гривну, а в июле - 70,37 гривен.
Стоимость круглозернистого риса в супермаркетах:
- Auchan - 93,20 грн;
- Megamarket - 57,60 грн;
- Metro - 50,70 грн;
- Novus - 79,99 грн.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко сказал, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.
Также известно, что еще с осени прошлого года стоимость яиц в Украине рекордно подскочила и продолжает расти. В частности, годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.
В то же время, заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что хлеб ежемесячно демонстрирует динамику роста на 1,5-2%.
Читайте также:
- Обменять доллары больше не так легко: какие купюры конфискуют безвозвратно
- Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились
- Украинцам по-другому будут выплачивать пенсии по решениям судов: какими будут новые правила
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред