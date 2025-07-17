Уже дешевле, чем в прошлом месяце: в Украине упали цены на популярные крупы

Одна крупа стала дешевле сразу на 14 гривен.

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Цены на крупы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Украине изменились цены на крупы

В частности, подешевели некоторые виды риса

Цены на гречку остаются стабильными

В Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, в июле подешевели некоторые виды продуктов. Об этом известно из данных Минфина.

Цены на гречку

Так, гречневая крупа не стала дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Если в июне килограмм этой крупы можно было приобрести в среднем за 34,11 гривни, то в июле средняя стоимость составляет 34,10 гривни.

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Среди торговых сетей цены на гречку являются следующими:

Metro - 31,30 грн;

Novus - 31,99 грн;

Auchan - 29,90 грн;

Megamarket - 43,20 грн.

Цены на рис

Длиннозернистый рис не изменился в цене, как и месяц назад его стоимость составляет 58,50 гривен за килограмм.

В то же время, пропаренный длиннозернистый рис ощутимо подешевел. Цены снизились с 68,13 до 54,10 гривен.

Круглозернистый рис также подешевел. В июне он стоил 71,94 гривну, а в июле - 70,37 гривен.

Стоимость круглозернистого риса в супермаркетах:

Auchan - 93,20 грн;

Megamarket - 57,60 грн;

Metro - 50,70 грн;

Novus - 79,99 грн.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко сказал, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.

Также известно, что еще с осени прошлого года стоимость яиц в Украине рекордно подскочила и продолжает расти. В частности, годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.

В то же время, заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что хлеб ежемесячно демонстрирует динамику роста на 1,5-2%.

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