Украинцам по-другому будут выплачивать пенсии по решениям судов: какими будут новые правила

В Украине изменили подход к выплате пенсий и доплат, которые назначены по решениям судов.

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Украинцам по-другому будут выплачивать пенсии по решениям судов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Как украинцам по-новому будут выплачивать пенсии и доплаты, назначенные по решениям судов

Как новые правила будут действовать

В Украине впервые ввели единый порядок ежемесячных выплат пенсий и доплат по судебным решениям - как текущих, так и за прошлые годы. Пенсионеры, которым будут выплачиваться такие пенсии и доплаты, смогут видеть статус своих выплат онлайн. При этом государство взяло на себя обязательства выплачивать долги пропорционально имеющимся средствам.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Отмечается, что в Украине накопилась системная проблема с выполнением судебных решений по пенсиям. Так, за прошедшие пять лет количество таких решений выросло более чем в 26 раз - до 758 тысяч решений. Сейчас общая сумма долга составляет почти 85 млрд грн. При этом до сегодняшнего дня не было никакого единого подхода, по которому государство должно было выплачивать такие средства по решению суда.

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"В частности, текущие выплаты по решениям судов осуществлялись сразу, а начисленные суммы за прошлые периоды ставились в очередь. Поэтому на сегодня государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года, что вызывает недовольство граждан и замечания со стороны международных партнеров, в частности, Европейского суда по правам человека и Совета Европы", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы решить эту ситуацию и создать справедливые и понятные для всех правила, которыми можно было бы руководствоваться в условиях ограниченного финансового ресурса, украинское правительство приняло постановление, которое устанавливает единый порядок всех выплат на выполнение судебных решений - как текущих, так и за прошлые годы.

Расходы на судебные решения в бюджете Пенсионного фонда Украины впервые будут выделены в зависимости от источника финансирования таких выплат. Эти расходы будут разделены на:

выплаты, которые будут осуществляться за счет средств госбюджета,

выплаты, которые будут осуществляться из страховых взносов.

При этом будет действовать единый подход относительно того, как именно выплачивать эти пенсии и другие выплаты. Граждане будут получать такие выплаты каждый месяц пропорционально средствам, которые определены в бюджете ПФУ, в разрезе обязательств государственного бюджета и страховых средств.

"Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. В то же время, каждый будет иметь доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются. Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений", - пояснила первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Также предусмотрено, что будет введен электронный учет всех судебных решений, поступивших для выполнения пенсионным органам. Поэтому украинцы смогут увидеть такую информацию в личном кабинете на портале ПФУ.

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Пенсии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, пенсионеры Украины могут потерять выплаты - в ПФУ назвали причину и как избежать этого. ПФУ назвали один ключевой документ для пенсионеров, подтверждающий право на пенсию и льготы.

Также ранее сообщалось, что до 3 тысяч грн в августе - некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты. Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.

Напомним, украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно - правила расчета изменились. Изменения дают украинцам больше инструментов для персонализированного подхода к пенсионному расчету.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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