До 3 тысяч грн в августе: некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты

Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.

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Августовские надбавки для пенсионеров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Кто получит доплаты к пенсиям в августе 2025 года

Какие суммы получат украинцы в 70, 75 или 80 лет

В августе 2025 года общего повышения пенсий в Украине не планируется, но отдельные категории пенсионеров получат дополнительные выплаты. В частности, ко Дню Независимости предусмотрены единовременные надбавки, которые могут достигать до 3 тысяч гривен. Выплаты осуществляются в соответствии с законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто получит до 3 тысяч гривен ко Дню Независимости

Дополнительные средства, от 450 до 3100 гривен, начислят определенным группам населения: ветеранам войны, бывшим узникам лагерей, людям, принудительно вывезенным на работы, родственникам погибших воинов, участникам боевых действий, Революции Достоинства, лицам с инвалидностью I группы из-за войны, а также гражданам с особыми заслугами. Эти доплаты будут начислены вместе с ежемесячной пенсией.

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Помощь для одиноких пенсионеров

Одинокие граждане в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе и обратились в Пенсионный фонд, получат дополнительно около 944 грн. Сумма составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 грн.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Доплата за уход за детьми

Лица пенсионного возраста, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми и не работают, имеют право на доплату в 150 грн за каждого ребенка. Также доплату в 1180 грн могут получить бывшие силовики, которые содержат детей до 18 лет. Для оформления нужны документы, подтверждающие родственную связь и возраст ребенка.

Надбавка для почетных доноров

Пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины" или "СССР" могут получить надбавку, 10% от прожиточного минимума, что составляет 292 грн. Для этого нужно подать соответствующие документы в Пенсионный фонд.

Доплаты за достижение почтенного возраста

Пенсионеры, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет, автоматически получат надбавки:

70+ лет - 300 грн,

75+ - 456 грн,

80+ - 579 грн.

Эти выплаты начисляются ежемесячно, и подавать заявление не нужно. Важно, чтобы общая пенсия не превышала 10 340 грн.

Новости Украины - что известно о выплатах пенсий

Напомним, Главред писал, что некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты.В частности, в Каневской общине Черкасской области утвержден обновленный механизм предоставления ежемесячных стипендий гражданам почтенного возраста - до 2 000 гривен ежемесячно.

Более того, украинские женщины, которые родили и воспитали семерых детей, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 870 гривен. Эта надбавка составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время некоторые пенсионеры Украины могут потерять выплаты. Так, в ПФУ назвали причину и как избежать.

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