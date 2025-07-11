Налоговая 'накажет' бизнес на крупные штрафы: что изменится с 1 августа

Главное:
- Завершается период с уменьшенными штрафами за нарушение правил применения РРО/ПРРО
- Налоговая служба призывает предпринимателей придерживаться установленных правил
С 1 августа 2025 года в Украине завершится период, когда действовали сниженные штрафы за нарушение правил использования кассовых аппаратов - РРО и программных РРО (ПРРО). Об этом напомнила Государственная налоговая служба (ГНС).
В 2023 году, после того как фискальные органы снова получили полномочия применять штрафные санкции в полном объеме, было принято решение временно уменьшить размеры штрафов до 25% и 50%. Это сделали, чтобы дать предпринимателям время на приспособление к новым требованиям.
Однако с августа эти послабления отменяются. С тех пор за несоблюдение правил фискализации снова будут накладываться полные штрафы:
- 100% от стоимости проданных товаров или оказанных услуг - за первое нарушение;
- 150% - за каждое последующее.
В налоговой подчеркивают необходимость соблюдать требования законодательства: использовать зарегистрированные РРО и ПРРО, осуществлять расчеты на полную сумму продажи, а также предоставлять покупателям фискальные чеки в бумажном или электронном виде.
Проверка платежей украинцев налоговой - что известно
Ранее Главред предупреждал, что налоговая проверяет поступление средств на карты украинцев. В случае подозрения на предпринимательскую деятельность без зарегистрированного ФЛП приходит предупреждение.
Также и в Верховной Раде рассказали, к чему готовиться. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей.
Кроме этого, украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты. Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников.
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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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