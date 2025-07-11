Налоговая 'накажет' бизнес на крупные штрафы: что изменится с 1 августа

Уменьшенные штрафы (25% и 50%) действовали с 2023 года для помощи бизнесу адаптироваться к новым условиям.

https://glavred.info/economics/nalogovaya-nakazhet-biznes-na-krupnye-shtrafy-chto-izmenitsya-s-1-avgusta-10680581.html Ссылка скопирована

Меняются правила фискального контроля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

Завершается период с уменьшенными штрафами за нарушение правил применения РРО/ПРРО

Налоговая служба призывает предпринимателей придерживаться установленных правил

С 1 августа 2025 года в Украине завершится период, когда действовали сниженные штрафы за нарушение правил использования кассовых аппаратов - РРО и программных РРО (ПРРО). Об этом напомнила Государственная налоговая служба (ГНС).

В 2023 году, после того как фискальные органы снова получили полномочия применять штрафные санкции в полном объеме, было принято решение временно уменьшить размеры штрафов до 25% и 50%. Это сделали, чтобы дать предпринимателям время на приспособление к новым требованиям.

видео дня

Однако с августа эти послабления отменяются. С тех пор за несоблюдение правил фискализации снова будут накладываться полные штрафы:

100% от стоимости проданных товаров или оказанных услуг - за первое нарушение;

150% - за каждое последующее.

В налоговой подчеркивают необходимость соблюдать требования законодательства: использовать зарегистрированные РРО и ПРРО, осуществлять расчеты на полную сумму продажи, а также предоставлять покупателям фискальные чеки в бумажном или электронном виде.

Проверка платежей украинцев налоговой - что известно

Ранее Главред предупреждал, что налоговая проверяет поступление средств на карты украинцев. В случае подозрения на предпринимательскую деятельность без зарегистрированного ФЛП приходит предупреждение.

Также и в Верховной Раде рассказали, к чему готовиться. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей.

Кроме этого, украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты. Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Государственная налоговая служба Украины Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред