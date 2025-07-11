Украинкам выплатят от 50 000 до 150 000 грн: кто может получить помощь

Программа распространяется на одну из областей Украины, а заявки принимаются до 20 июля 2025 года включительно.

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Женщины в бизнесе получат поддержку / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Украинки могут получить до 150 тыс. грн на развитие бизнеса

Размер гранта зависит от наличия наемных работников и планов

Во Львовской области стартовала новая инициатива для женщин-предпринимательниц: благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" объявил набор заявок на участие в грантовой программе. Участницы могут получить финансовую помощь в размере от 50 000 до 150 000 гривен для развития или восстановления собственного дела. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Программа направлена на поддержку украинок, которые занимаются бизнесом во время войны или релоцировали свое дело во Львовскую область. Финансирование можно будет направить на закупку оборудования, необходимого для предпринимательской деятельности.

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"Целью конкурса является поддержка и развитие местного предпринимательства во Львовской области путем предоставления грантов женщинам, которые продолжают вести свой бизнес в условиях военного положения, желают укреплять и развивать собственное дело или начали собственное дело заново после релокации бизнеса и нуждаются в финансовой поддержке", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает различные уровни грантовой поддержки:

до 50 тыс. грн - для тех, кто не имеет наемных работников и не планирует их привлекать;

- для тех, кто не имеет наемных работников и не планирует их привлекать; до 100 тыс. грн - для предпринимательниц, которые имеют от 1 до 5 работников и готовы нанять хотя бы одного человека в течение полугода;

- для предпринимательниц, которые имеют от 1 до 5 работников и готовы нанять хотя бы одного человека в течение полугода; до 150 тыс. грн - для бизнесов с пятью и более работниками, которые обеспечат минимум два новых рабочих места в течение шести месяцев.

Общий бюджет программы - 2 миллиона гривен.

Участие могут принять женщины с украинским гражданством, которые постоянно проживают в Украине, имеют бизнес во Львовской области не менее шести месяцев или перевезли его туда после начала полномасштабной войны. Также необходимо быть ВПЛ, не иметь финансовых долгов и не поддерживать деловых связей с Россией или Беларусью.

Чтобы стать участницей конкурса, нужно до 20 июля 2025 года (включительно) заполнить онлайн-заявку, указать информацию о себе и своем бизнесе, а также добавить мотивационное письмо.

"Условием подачи и принятия заявки к рассмотрению является правильное заполнение всех пунктов в форме, предназначенные для предпринимательниц. В случае некорректного заполнения формы Фонд не будет уточнять информацию у участниц конкурса и не будет дополнять заявку", - добавили организаторы.

Помощь украинцам - что известно о поддержке

Напомним, Главред писал, что украинцы могут получить 29 тысяч денежной помощи. Помощь будут выделять жителям одной из прифронтовых областей.

Также и ВПЛ получат ряд выплат. Государство частично компенсирует внутренне перемещенным лицам некоторые расходы.

Более того, украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Претендовать на выплаты могут жители юга Украины, которые имеют бизнес-идеи и планируют заниматься предпринимательством во время войны.

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Об источнике: фонд "Женские возможности в Украине" Фонд "Женские возможности в Украине " - это благотворительный фонд, основанный весной 2022 года в Кривом Роге, говорится на сайте. Фонд стремится стать опорой для женщин, которые развивают свой бизнес и делают вклад в экономику Украины, особенно в условиях военного положения. Он специализируется на предоставлении грантов, менторского сопровождения и образовательных программ для женщин-предпринимателей. А также способствует развитию украинского общества и инклюзивного и устойчивого экономического роста через усиление роли и возможностей женщин. Внедряются инициативы, направленные на поддержку женщин, пострадавших от войны, в частности, многодетных матерей и ВПЛ. Фонд регулярно объявляет конкурсы мини-грантов для женщин-предпринимателей в разных регионах Украины. Размер грантов может варьироваться и средства предоставляются на приобретение оборудования для развития бизнеса и создания новых рабочих мест. Занимается организацией курсов, тренингов и семинаров по микропредпринимательству, агротехнологиям, маркетингу, финансированию, продажам, компьютерной грамотности и тому подобное. Фонд поддерживает общины, семьи, женщин, которые начинают новый этап в жизни, а также женщин-предпринимателей.

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