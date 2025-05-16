Украинцы могут получить 29 тысяч денежной помощи: кто претендует на выплату

Помощь будут выделять жителям одной из прифронтовых областей.

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Помощь предусмотрена для поддержки ведения личного хозяйства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Жителям Харьковщины могут выделить по 29 тысяч гривен

Помощь оказывают не только в денежном эквиваленте

В Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства.

Об этом сообщает Красный Крест Украины. Речь идет о людях с инвалидностью, многодетных семьях и одиноких людях. Они имеют возможность пройти отбор в специальной программе, если проживают на территории Барвенковской громады.

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"Если вы получали аналогичную помощь в течение последних 6 месяцев - проверка на дублирование может ограничить участие", - предупредили в Красном Кресте.

Участники могут получить как и денежную помощь для развития хозяйства, так и набор для тепличного хозяйства, садоводства или малой механизации.

Помощь для украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинское правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

Ранее стало известно, что украинцы, которые вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений, смогут получить денежную помощь. В Киеве сумма выплат будет в размере 40 тысяч гривен единовременно и 20 тысяч гривен ежемесячно.

Накануне стало известно, что граждане Украины могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Средства предусмотрены тем, кто эвакуировался из опасных районов, пострадал из-за обстрелов или имеет поврежденное жилье.

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Что такое Украинский Красный Крест? Общество Красного Креста Украины (Украинский Красный Крест) - крупнейшая гуманитарная организация в Украине, которая оказывает комплексную гуманитарную помощь и поддержку уязвимым слоям населения Украины. В состав Украинского Красного Креста входит 24 областных и более 200 районных организаций, в которых более 8000 волонтеров оказывают гуманитарную помощь по всей территории Украины. Украинский Красный Крест является частью Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (Международное Движение). Национальный комитет Общества Красного Креста Украины расположен на улице Деловая, 3 в городе Киеве. В 2021 году Президентом Украинского Красного Креста был избран Николай Полищук. Генеральным директором Украинского Красного Креста является Максим Доценко, пишет Википедия.

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