Украина догоняет Польшу в ценах: где дешевле продуктовая корзина

Цены в Украине настолько подскочили, что кое-где превышают даже европейские.

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Батл продуктовых корзин Украины и Польши / Коллаж: Главред, фото: Главред

В этом материале:

Какие продукты дешевле в Польше

Что выгоднее покупать в Украине

Где более дешевая продуктовая корзина

Цены на продукты продолжают стремительно расти. Создается впечатление, что даже в европейских супермаркетах базовые продукты стоят дешевле, чем в украинских.

Где дороже обойдется продуктовая корзина - в Украине или в Польше узнал Главред, сравнивая цены в супермаркетах Варшавы и Львова на 12 продуктов: хлеб, муку, сахар, макароны, гречку, куриное филе, яйца, молоко, масло, растительное масло, яблоки и помидоры.

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Чем дешевле Польша

Хлеб весом 500 граммов в Польше обойдется в 2,49 злотых, то есть учитывая курс 1 злотого к 10,95 гривен - это 27,26 гривен. В украинском супермаркете батон можно купить за 30,40 гривен, при этом его вес будет меньше на 40 граммов.

Подобная ситуация и с пшеничной мукой. В Варшаве 1 килограмм муки можно купить за 2,29 злотых, то есть 25,07 гривен. В то же время такая же пачка пшеничной муки популярной в Украине марки обойдется в 26,80 гривен.

Белый сахар также дешевле в Польше, но не так существенно - 2,99 злотых или 32,74 гривен за 1 килограмм против 32,90 гривен в Украине.

Какие продукты доступнее в Украине

А вот макароны держат другую тенденцию. В Варшаве пачка 500 граммов стоит 4,49 злотых, то есть 49,16 гривен. В то же время во Львове 420 граммов того же продукта стоят 40,90 гривен. Таким образом за килограмм продукта в польском супермаркете придется заплатить 98,32 гривны, в то время как в Украине несколько меньше - 97,38 гривен.

Гречка также не является дешевым удовольствием в Польше. За 900 граммов поляки платят 6,29 злотых, что равно 68,87 гривнам, в то время как украинцы за 1 килограмм крупы отдают значительно меньше - 31,30 гривны.

Куриное филе местного производителя в Польше стоит 24,80 злотых, или 271,55 гривны. В Украине мясо птицы дешевле - 215,6 гривен за килограмм продукта.

Популярный в Украине продукт, цены на который в последнее время то резко росли, то снижались - яйца. В Польше десяток продают за 10,99 злотых, что в украинской валюте равно 120,34 гривен. Зато во Львове цены пошли на спад и 10 куриных яиц стоят 66,50 гривен.

Где дешевле "молочка" и масло

Среди молочной продукции Главред сравнил молоко и масло и получил следующие результаты. 1 литр польского молока стоит 4,95 злотых или 54,20 гривен. В Украине цены разнятся, но 900 граммов молока такой же жирности можно купить за 49,90 гривен. То есть литр молока в Украине обойдется на 1,24 гривну дороже, чем в Польше.

Масло жирностью 82% в варшавском супермаркете стоит 9,49 злотых, то есть 103,91 гривны за 200 граммов. Во Львове такая же пачка масла стоит 132,90 гривны.

Еще один базовый продукт в Польше дешевле, чем в Украине - это рафинированное масло. В обоих случаях масло было на скидке и 2 литра в Польше стоят 11,98 злотых, что эквивалентно 131,18 гривны. За украинское масло, объемом 850 миллилитров надо отдать 60,50 гривен, то есть 2 литра такого продукта обойдутся 142,35 гривны.

Ситуация с фруктами и овощами

Среди фруктов самыми доступными для украинцев являются яблоки. В Польше килограмм этого фрукта стоит 4,99 злотых или 54,64 гривен. В Украине килограмм яблок можно купить за 64,95 гривен.

Последними Главред сравнил помидоры. Выяснилось, что овощи имеют другую тенденцию, чем фрукты. Ведь 500 граммов помидоров в Варшаве продают за 9,99 злотых. Это равно 109,39 гривнам. В Украине, зато цены значительно ниже. За такое же количество помидоров надо заплатить 55 гривен.

Где дешевле продукты: в Украине или Польше

Таким образом продуктовая корзина из 12 товаров в Варшаве стоит 1097,47 гривен, а во Львове - 951,52 гривны. При этом 7 продуктов дешевле таки в Польше, но те товары, которые выгоднее покупать в Украине, такие как куриное филе, или яйца, существенно отличаются в цене.

Также нужно учесть, что средняя зарплата в Варшаве составляет 10 456,10 злотых, то есть 114489,46 гривен. В то же время во Львове в среднем зарабатывают 25500 гривен. Это свидетельствует о том, что поляки тратят на продукты значительно меньше денег, чем украинцы.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине борщевой набор в целом за год подорожал на 150%. Премиум-сегмент (мясо, молочные продукты, рыба) в Украине дорожает медленнее, поскольку из него "убегают" потребители.

Ранее также стало известно, что в Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднююсвеклу на фоне того, что уже уменьшаются запасы этой продукции.

Накануне сообщалось, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30-40 грн/кг.

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