Теперь он всем по карману: цена на популярный овощ резко обвалилась

Овощ, который занимает важное место на столе у каждого украинца, стал дешевле.

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Цена на популярный овощ резко обвалилась/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, unsplash.com

Вы узнаете:

Какой овощ резко подешевел в Украине

Что повлекло за собой падение его стоимости

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Отмечается, что основные причины, по которым падает цена на этот овощ, - сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на эту продукцию.

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"Так, на сегодняшний день капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

В первую очередь фермерам приходится активно снижать стоимость своей продукции из-за того, что на рынке наблюдается избыточное предложение такого товара - большинство украинских хозяйств уже массово отгружают раннюю капусту.

Кроме этого, ситуацию усугубляют достаточно низкие темпы сбыта в этом сегменте. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями ввиду короткого срока реализации этого овоща.

"При этом, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу эксперты проекта объясняют достаточно холодной и затяжной весной", - добавили аналитики EastFruit.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, инфляция в Украине подскочит до 20% - эксперт поделился неутешительным прогнозом. Украина очень зависима от аграрного сектора. Если лето будет жаркое и сухое, то инфляция будет высокая.

Как ранее сообщал Главред, в Украине цена на популярный овощ "взлетела до небес" - этот продукт подорожал на 82%. Ряд овощей в Украине резко выросли в цене. По сравнению с прошлым годом цены на некоторые овощи увеличились на рекордные 437%.

Также сообщалось, что важный продукт резко подешевел - за что украинцам придется платить меньше. Популярный среди украинцев продукт резко упал в цене. Также падение стоимости наблюдается еще у нескольких продуктов.

Напомним, стоимость яиц в Украине может резко измениться - стало известно, перевалит ли цена за 100 гривен. Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

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