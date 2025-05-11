Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Заметить цифру 6 среди такого большого количества восьмерок - непростая задача. Только очень настойчивые люди с этим справятся.

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Где цифра 6 среди восьмерок/ jagranjosh

Головоломки прекрасно подходят для развития внимательности и наблюдательности. С помощью таких загадок можно существенно улучшить такие навыки, которые важны для каждого человека.

Хотя сначала такие задачи могут казаться слишком сложными, уже после нескольких головоломок можно заметить, что дела идут все лучше и лучше.

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В следующей загадке нужно отыскать цифру 6 среди большого количества восьмерок, пишет jagranjosh. Сделать это будет непросто, ведь непослушная цифра очень хорошо спряталась и старается не попадаться нам на глаза.

Удастся ли вам ее заметить? Это вы можете проверить прямо сейчас.

Нужно будет набраться терпения, включить "на полную" свою внимательность и попытаться максимально быстро отыскать потерянную цифру.

Для этого надо внимательно просмотреть каждый столбец и строку с цифрами, которые мы видим на рисунке.

Но придется спешить, ведь на загадку дается очень мало времени - всего 5 секунд. Не все смогут справиться настолько быстро.

Где цифра 6 среди восьмерок/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться и выполнить задание настолько быстро, как вам только удастся.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет найти шестерку/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, что имеет ноги, но не ходит - такую загадку смогут разгадать лишь единицы. Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

Также ранее мы рассказывали о задании, в котором надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Если вы любите головоломки, то можете разгадать еще вот такие загадки:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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