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Какая ошибка при поливе растений может их убить: мало кто об этом догадывается

Алёна Воронина
13 мая 2024, 03:30
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Стоит знать, как правильно поливать растения на грядках и в саду, чтобы не навредить им.
Огород, полив растений
Какая ошибка при поливе растений может их убить/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Теплая или жаркая погода может порадовать нас, но для домашних растений на огороде и в саду жара может не только навредить, но и стать убийственной. Еще больший вред мы можем нанести саду и грядкам сами, если будем их неправильно поливать в жаркую погоду.

Ведущий и эксперт по садоводству QVC Марк Лейн сказал, какая распространенная ошибка при поливе домашних растений может убить их. По его словам, одной из худших ошибок является выбор неправильно времени для того, чтобы полить растения, пишет The Mirror.

"Лучшее время - рано утром, когда температура на улице прохладнее, между 5:00 и 9:00 утра, что приводит к меньшим потерям воды на испарение", - отметил эксперт.

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Он добавил, что поливать растения лучше утром, чем поздно вечером. По его словам, полив очень поздно вечером или ночью может привести к накоплению воды на поверхности почвы, вокруг корней и на листьях, что может привести к появлению грибков, гнили, насекомых и даже к гибели растения.

Гуру садоводства Power Sheds отметил, что не стоит чрезмерно поливать свои растения, ведь это им навредит.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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