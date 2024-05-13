Какая ошибка при поливе растений может их убить: мало кто об этом догадывается

Стоит знать, как правильно поливать растения на грядках и в саду, чтобы не навредить им.

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Какая ошибка при поливе растений может их убить/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Теплая или жаркая погода может порадовать нас, но для домашних растений на огороде и в саду жара может не только навредить, но и стать убийственной. Еще больший вред мы можем нанести саду и грядкам сами, если будем их неправильно поливать в жаркую погоду.

Ведущий и эксперт по садоводству QVC Марк Лейн сказал, какая распространенная ошибка при поливе домашних растений может убить их. По его словам, одной из худших ошибок является выбор неправильно времени для того, чтобы полить растения, пишет The Mirror.

"Лучшее время - рано утром, когда температура на улице прохладнее, между 5:00 и 9:00 утра, что приводит к меньшим потерям воды на испарение", - отметил эксперт.

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Он добавил, что поливать растения лучше утром, чем поздно вечером. По его словам, полив очень поздно вечером или ночью может привести к накоплению воды на поверхности почвы, вокруг корней и на листьях, что может привести к появлению грибков, гнили, насекомых и даже к гибели растения.

Гуру садоводства Power Sheds отметил, что не стоит чрезмерно поливать свои растения, ведь это им навредит.

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