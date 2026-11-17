Эксперты назвали простые способы, которые помогут не впустить грызунов в дом и вовремя обнаружить их присутствие.

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Как не впустить мышей в дом осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему осенью мыши чаще проникают в дома

Как защитить дом от грызунов и распознать их присутствие

Какие ловушки помогут избавиться от мышей и чего не стоит делать

С наступлением холодов мыши ищут тёплые и сухие места, где можно найти пищу и укрытие. Поэтому осенью грызуны нередко перебираются в дома. Они могут повреждать вещи, загрязнять продукты и переносить опасные заболевания.

Главред выяснил, как не допустить появления мышей в доме, по каким признакам обнаружить грызунов и какие способы помогут избавиться от незваных гостей.

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Почему мыши осенью проникают в дома

Когда температура снижается, грызуны ищут места, где можно укрыться от холода и найти пищу. Как пояснил доцент Университета Миссури Роберт Пирс, мыши могут проникать в помещения в течение всего года, но осенью чаще ищут защищенные укрытия.

В то же время их присутствие в доме представляет опасность. По словам специалиста Университета Западной Вирджинии Шелдона Оуэна, мыши грызут различные материалы, загрязняют продукты и могут распространять болезни через мочу, слюну и помет. В частности, грызуны способны переносить хантавирус и лептоспироз.

Кроме того, мыши быстро размножаются. При благоприятных условиях самка может приносить от 5 до 10 выводков в год, в каждом из которых бывает примерно 5–6 детенышей. Поэтому важно не откладывать профилактику.

Как пишет Southern Living, эксперты советуют в первую очередь перекрыть грызунам доступ в дом и убрать источники пищи.

Как защитить дом от мышей

Самый эффективный способ борьбы с грызунами - не допустить их проникновения в дом. Для этого специалисты советуют проверить дом и прилегающую территорию.

Прежде всего нужно закрыть щели и отверстия вокруг окон, дверей, вентиляционных отверстий, каминов, водопроводных и газовых труб. Мыши способны пролезть даже через отверстие диаметром около 6 мм. Небольшие щели можно заделать герметиком, а более крупные - медной ватой, которую грызунам сложнее прогрызть.

Также стоит проверить дверные уплотнители и оконные сетки. Если под дверью или гаражными воротами есть зазоры, их нужно закрыть.

Еще одна важная рекомендация - обрезать ветки и кусты, касающиеся дома. Мыши хорошо лазают, поэтому растения у стен и крыши могут облегчить им доступ в дом.

Кроме того, эксперты советуют:

Убрать беспорядок возле дома. Кучи веток, картонные коробки и густые заросли могут стать укрытием для грызунов. Перенести дрова подальше от дома. Не стоит складывать их возле крыльца, террасы или стен дома. Хранить корм в герметичных контейнерах. Это касается корма для домашних животных и птиц. Плотно закрывать мусорные баки. Их нужно регулярно очищать от остатков еды.

В то же время специалисты не советуют тратить деньги на эфирные масла и ультразвуковые отпугиватели. По их словам, такие средства не являются эффективным способом борьбы с мышами.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Как понять, что в доме завелись мыши

Поскольку грызуны в основном активны ночью, увидеть их в помещении удается не всегда. Однако об их присутствии могут свидетельствовать характерные признаки.

Прежде всего стоит обратить внимание на небольшой тёмный или коричневый помет, напоминающий рисовые зерна. Его часто можно найти в ящиках, под раковиной и в других укромных местах.

Также мыши оставляют следы зубов на бумаге, ткани, изоляции и пенопласте. Эти материалы грызуны могут использовать для обустройства гнезд.

Еще один признак - затхлый запах и грязные коричневые пятна на стенах. Они могут появляться в местах, где мыши часто передвигаются.

Кроме того, ночью можно услышать шуршание или скрип, особенно внутри стен и под потолком.

Как избавиться от мышей в доме

Если грызуны уже проникли в дом, эксперты советуют использовать пружинные ловушки. Они недорогие и могут быть эффективными при правильном размещении.

Для мышей нужно выбирать небольшие ловушки, а для более крупных грызунов - модели соответствующего размера. В качестве приманки можно использовать немного арахисовой пасты. Если она не привлекает мышей, подойдут творог или сухофрукты.

Специалист Роберт Пирс советует сначала оставить ловушку с приманкой, но не активировать её в течение одного-двух дней. Так грызун привыкнет к ней и не будет опасаться нового предмета.

Располагать ловушки лучше вдоль стен, ведь мыши обычно передвигаются у краев помещения. Их можно установить на расстоянии нескольких футов друг от друга.

В то же время эксперты не рекомендуют использовать клеевые ловушки и устройства для отлова живых мышей. Первые считаются негуманными, а после использования вторых придется самостоятельно решать, что делать с живым грызуном. К тому же мышь может вернуться в дом.

Не стоит также применять ядовитые приманки. Они могут представлять опасность для домашних питомцев и других животных. Кроме того, отравленный грызун может погибнуть внутри стены, оставив после себя сильный неприятный запах.

Если мышей много или самостоятельно справиться с ними не удается, лучше обратиться в профессиональную службу по борьбе с вредителями. Эксперты советуют сравнить предложения нескольких компаний, прежде чем заказывать услугу.

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