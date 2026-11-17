Вы узнаете:
- Почему осенью мыши чаще проникают в дома
- Как защитить дом от грызунов и распознать их присутствие
- Какие ловушки помогут избавиться от мышей и чего не стоит делать
С наступлением холодов мыши ищут тёплые и сухие места, где можно найти пищу и укрытие. Поэтому осенью грызуны нередко перебираются в дома. Они могут повреждать вещи, загрязнять продукты и переносить опасные заболевания.
Главред выяснил, как не допустить появления мышей в доме, по каким признакам обнаружить грызунов и какие способы помогут избавиться от незваных гостей.
Почему мыши осенью проникают в дома
Когда температура снижается, грызуны ищут места, где можно укрыться от холода и найти пищу. Как пояснил доцент Университета Миссури Роберт Пирс, мыши могут проникать в помещения в течение всего года, но осенью чаще ищут защищенные укрытия.
В то же время их присутствие в доме представляет опасность. По словам специалиста Университета Западной Вирджинии Шелдона Оуэна, мыши грызут различные материалы, загрязняют продукты и могут распространять болезни через мочу, слюну и помет. В частности, грызуны способны переносить хантавирус и лептоспироз.
Кроме того, мыши быстро размножаются. При благоприятных условиях самка может приносить от 5 до 10 выводков в год, в каждом из которых бывает примерно 5–6 детенышей. Поэтому важно не откладывать профилактику.
Как пишет Southern Living, эксперты советуют в первую очередь перекрыть грызунам доступ в дом и убрать источники пищи.
Как защитить дом от мышей
Самый эффективный способ борьбы с грызунами - не допустить их проникновения в дом. Для этого специалисты советуют проверить дом и прилегающую территорию.
Прежде всего нужно закрыть щели и отверстия вокруг окон, дверей, вентиляционных отверстий, каминов, водопроводных и газовых труб. Мыши способны пролезть даже через отверстие диаметром около 6 мм. Небольшие щели можно заделать герметиком, а более крупные - медной ватой, которую грызунам сложнее прогрызть.
Также стоит проверить дверные уплотнители и оконные сетки. Если под дверью или гаражными воротами есть зазоры, их нужно закрыть.
Еще одна важная рекомендация - обрезать ветки и кусты, касающиеся дома. Мыши хорошо лазают, поэтому растения у стен и крыши могут облегчить им доступ в дом.
Кроме того, эксперты советуют:
- Убрать беспорядок возле дома. Кучи веток, картонные коробки и густые заросли могут стать укрытием для грызунов.
- Перенести дрова подальше от дома. Не стоит складывать их возле крыльца, террасы или стен дома.
- Хранить корм в герметичных контейнерах. Это касается корма для домашних животных и птиц.
- Плотно закрывать мусорные баки. Их нужно регулярно очищать от остатков еды.
В то же время специалисты не советуют тратить деньги на эфирные масла и ультразвуковые отпугиватели. По их словам, такие средства не являются эффективным способом борьбы с мышами.
Как понять, что в доме завелись мыши
Поскольку грызуны в основном активны ночью, увидеть их в помещении удается не всегда. Однако об их присутствии могут свидетельствовать характерные признаки.
Прежде всего стоит обратить внимание на небольшой тёмный или коричневый помет, напоминающий рисовые зерна. Его часто можно найти в ящиках, под раковиной и в других укромных местах.
Также мыши оставляют следы зубов на бумаге, ткани, изоляции и пенопласте. Эти материалы грызуны могут использовать для обустройства гнезд.
Еще один признак - затхлый запах и грязные коричневые пятна на стенах. Они могут появляться в местах, где мыши часто передвигаются.
Кроме того, ночью можно услышать шуршание или скрип, особенно внутри стен и под потолком.
Как избавиться от мышей в доме
Если грызуны уже проникли в дом, эксперты советуют использовать пружинные ловушки. Они недорогие и могут быть эффективными при правильном размещении.
Для мышей нужно выбирать небольшие ловушки, а для более крупных грызунов - модели соответствующего размера. В качестве приманки можно использовать немного арахисовой пасты. Если она не привлекает мышей, подойдут творог или сухофрукты.
Специалист Роберт Пирс советует сначала оставить ловушку с приманкой, но не активировать её в течение одного-двух дней. Так грызун привыкнет к ней и не будет опасаться нового предмета.
Располагать ловушки лучше вдоль стен, ведь мыши обычно передвигаются у краев помещения. Их можно установить на расстоянии нескольких футов друг от друга.
В то же время эксперты не рекомендуют использовать клеевые ловушки и устройства для отлова живых мышей. Первые считаются негуманными, а после использования вторых придется самостоятельно решать, что делать с живым грызуном. К тому же мышь может вернуться в дом.
Не стоит также применять ядовитые приманки. Они могут представлять опасность для домашних питомцев и других животных. Кроме того, отравленный грызун может погибнуть внутри стены, оставив после себя сильный неприятный запах.
Если мышей много или самостоятельно справиться с ними не удается, лучше обратиться в профессиональную службу по борьбе с вредителями. Эксперты советуют сравнить предложения нескольких компаний, прежде чем заказывать услугу.
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