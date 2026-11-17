Обычная газета поможет сохранить форму кроссовок после стирки. Специалисты Maytag рассказали, где сушить обувь и почему следует избегать высоких температур.

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Почему стоит класть газету в кроссовки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем класть скомканную газету внутрь кроссовок

Где лучше всего сушить обувь после стирки

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине

Правильный уход за обувью помогает сохранить её внешний вид и продлить срок службы. Важное значение имеет не только очистка кроссовок, но и способ их сушки, ведь некоторые распространенные ошибки могут привести к деформации и повреждению материалов. Главред расскажет подробнее.

Как пишет El Cronista, эксперты американского бренда бытовой техники Maytag рекомендуют после стирки наполнять кроссовки скомканной газетой или сухими тряпками. Такой простой способ помогает обуви сохранить форму во время высыхания.

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Зачем класть газету в кроссовки после стирки

Скомканная газетная бумага помогает обуви сохранять первоначальную форму во время высыхания. Особенно полезен этот способ для кроссовок, которые после намокания склонны к деформации.

Вместо газеты можно использовать чистые сухие тряпки. Специалисты Maytag советуют вынимать влажную ткань из кроссовок и заменять её сухой перед тем, как оставить обувь сохнуть на воздухе.

При этом для светлой обуви лучше использовать белую бумагу без типографской краски, чтобы избежать возможного окрашивания внутренней поверхности.

Видео о том, как быстро высушить обувь, можно посмотреть здесь:

Как правильно сушить кроссовки после стирки

Эксперты рекомендуют сушить обувь естественным способом, оставив её в хорошо проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.

В зависимости от материала, толщины подошвы и уровня влажности полное высыхание может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Особое внимание специалисты обращают на воздействие высоких температур. Горячий воздух может ослабить клеевые соединения, которые используются при изготовлении многих моделей обуви. Именно поэтому естественная сушка считается самым безопасным вариантом.

Некоторые кроссовки из хлопка, полиэстера или полотняных материалов можно сушить в сушильной машине, если это разрешено производителем. В таком случае следует выбирать деликатный режим с минимальным нагревом или без него и периодически проверять состояние обуви.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине

Перед стиркой необходимо проверить материал, из которого изготовлена обувь, а также рекомендации производителя.

Эксперты не рекомендуют стирать в стиральной машине кроссовки из кожи, замши и нубука. Также машинная стирка может повредить обувь с декоративными элементами, в частности с бисером.

Для таких моделей лучше выбирать деликатную ручную стирку с использованием средств, предназначенных для соответствующего материала.

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