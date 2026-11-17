Шведские военные продемонстрировали корабль под мостом Эресунн и напомнили, зачем нужно защищать переправы.

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Атака на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

Кратко:

Шведская армия высмеяла удар по Крымскому мосту

Минобороны Украины ответило мемом "до/после"

В Кремле пообещали восстановить мост "еще лучше"

Вооруженные силы Швеции отреагировали на удар по Крымскому мосту ироничным постом о значении мостов для армии. Шведские военные подчеркнули, что такие переправы нужно защищать, чтобы не пришлось ехать "длинным объездным путем", хотя ни Россию, ни Крым прямо не упомянули.

Пост появился 17 ноября на странице Вооружённых сил Швеции в X. Как отметило немецкое издание Die Welt, к публикации добавили фото и видео моста Эресунн, под которым проходит военный корабль.

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В самом посте шведские военные объяснили, почему мосты имеют стратегическое значение в любой операции.

"Мосты обеспечивают военную мобильность. Это стратегическая необходимость во всех операциях, которая создает предпосылки для логистики, подкрепления и обеспечения войск. Не менее важной является защита этих важных сухопутных коридоров, чтобы не пришлось ехать длинным обходным путем", - говорится в сообщении.

Эресуннский мост соединяет датскую столицу Копенгаген со шведским Мальме. Это комбинированная автомобильно-железнодорожная переправа длиной почти 8 км, открытая в 2000 году.

Что говорят в Кремле о восстановлении Крымского моста

Страна-агрессор приостановила автомобильное движение по мосту на оккупированный полуостров, а железнодорожное, по словам российских чиновников, возобновилось после короткого перерыва. Обломки, вероятно, затруднят судоходство между Черным и Азовским морями.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что мост восстановят, сообщает Kyiv Independent.

"Нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен и станет даже лучше, чем раньше", - заявил Песков.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Сколько времени понадобится на восстановление Крымского моста

Еще летом военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду прогнозировал, что дни переправы сочтены.

"Думаю, Крымскому мосту осталось недолго. Не исключено, что его разрушат уже в 2026 году, если судить по тому, как действует СБУ", - говорил специалист.

Он также обращал внимание на то, что украинские спецназовцы методично расчищали путь к цели, уничтожая российскую ПВО с обеих сторон Керченского пролива.

"А она, словно бультерьер, вцепилась в Крымский мост. Центр специальных операций „Альфа" методично уничтожает средства ПВО вокруг него - как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи", - пояснил Жданов.

В то же время украинский эксперт по военной авиации Андрей Харук в комментарии Kyiv Independent выразил сомнение в скором восстановлении переправы, которое обещают в Кремле.

"Считаю, что восстановление этого участка займет не просто месяцы, а год или даже дольше", - отметил он.

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Как сообщал Главред, удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".

Арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.

Российские власти признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обрушении моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.

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