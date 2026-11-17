Байден утверждает, что прямо пригрозил Кремлю санкциями и военной помощью Киеву, но Путин опроверг наличие агрессивных намерений.

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Байден рассказал, как Путин скрывал подготовку к войне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Кратко:

Байден обнародовал детали разговора с Путиным перед войной

Европа, НАТО и Украина сначала не верили в нападение России

Путин боялся успеха демократической Украины

Бывший президент США Джо Байден заявил, что 7 декабря 2021 года, за два с половиной месяца до полномасштабного вторжения, лично предупредил Владимира Путина: нападение на Украину обернется для России жесткими санкциями, а Киев получит от Вашингтона военную помощь. Диктатор тогда отверг любые агрессивные намерения. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на отрывок из новых мемуаров Байдена "Пообещай мне, Америка".

Как пишет Байден, ещё осенью 2021 года американские спецслужбы располагали доказательствами того, что Москва готовит масштабную операцию. Речь шла не только о наступлении на Донбассе: Кремль планировал оккупировать всю страну и отстранить от власти правительство Владимира Зеленского.

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Во время телефонного разговора американский лидер прямо затронул тему концентрации российских войск.

"Он был загадочен, как всегда. Я - нет", - написал Байден.

По словам экс-президента, он дал Путину понять, что Вашингтон ответит суровыми санкциями и поможет Украине защищаться. Путин в ответ лишь пожал плечами и настаивал на своей непричастности к каким-либо планам, причем делал это настолько раздраженно и неубедительно, что Байден упоминает об этом отдельно.

Почему Европа не верила в войну

Отдельным вызовом для Белого дома стало недоверие партнеров. Американская разведка, по словам Байдена, выявила замысел России провести сложную операцию под чужим флагом, чтобы получить повод для нападения. Впрочем, в европейских столицах и в Киеве к этим предупреждениям относились скептически.

"Месяцами я был уверен, что Путин начнёт полномасштабное вторжение в Украину. Сначала я не мог убедить никого. Ни европейцев. Ни стран НАТО. Ни Украину", - отмечает Байден.

Сдержанность европейцев он объясняет несколькими факторами. Германия зависела от российских энергоносителей, а часть правительств ЕС после напряженного периода президентства Дональда Трампа не стремилась еще больше полагаться на Вашингтон.

В Киеве же, по версии Байдена, опасались, что публичные заявления об угрозе войны подорвут экономику.

В конце концов Байден решил рассекретить часть разведданных о планах Москвы, хотя это грозило раскрытием источников и методов американских спецслужб.

Почему Путин начал войну

Мотивы Кремля Байден связывает с авторитарной природой путинского режима. По его мнению, Путин видел угрозу собственной власти в том, что Украина, находящаяся вне контроля Москвы, может стать богатой и свободной страной.

"Дело заключалось в том, что успех Украины как подлинной демократии с процветающей экономикой заставит россиян осознать собственную бедность и отсутствие возможностей", - убежден Байден.

В книге есть и личные воспоминания о встречах с Путиным. Бывший президент США называет его намеренно пренебрежительным собеседником, склонным опаздывать на переговоры.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший специальный представитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что диктатор РФ Владимир Путин стремится захватить как можно больше украинских территорий. В то же время одним из возможных вариантов прекращения огня может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии фронта.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении войны против Украины и хотел бы её завершения.

Народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

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